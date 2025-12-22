Lo que hace este niño durante el sorteo de la Lotería llama la atención: a más de uno le pasaría en su situación

Día 22 de diciembre es sinónimo de día del sorteo de la Lotería de Navidad, de emoción, nervios y, por supuesto, de muchos sueños. No hay una noche en la que la ilusión por empezar nuevos proyectos, tapar agujeros o soñar en viajes y proyectos personales ocupe más tiempo.

Desde primera hora, el sorteo de la Lotería de Navidad ha protagonizado la mayor parte de los comentarios en redes sociales. El segundo premio, el número 70.048, ha salido en la primera tanda.

En la segunda tanda ha sido el cuarto premio el que ha salido siendo otro gran premio muy madrugador. En este caso, los niños de San Ildefonso encargados en cantarlo han sido Piero Rai Chávez y Alisce Ríos.

De ambos, el primero ha protagonizado la mayor parte de los comentarios. Al principio ha sido por el entusiasmo por el que ha cantado los números y, después, por un simpático momento en el que queda perfectamente reflejada la tensión en la que están para no cometer equivocaciones.

El niño, justo antes de comenzar un alambre de la tabla, ha sacado un pañuelo del bolsillo de su americana y se ha secado el sudor. También ha pedido una botella de agua antes de proseguir cantando los premios. En otro momento al final de la tabla se ha vuelto a secar el sudor, algo que muchos se han podido ver reflejados por esa tensión.

78.477, el primer cuarto premio

En concreto, han cantado el número 78.477, que ha sido agraciado con el primer cuarto. Este galardón ha salido a las 9.53 horas, apenas una hora después de comenzar el sorteo, convirtiéndose en una de las alegrías más tempraneras de la jornada.

El premio está dotado con 200.000 euros a la serie, lo que supone 20.000 euros para cada décimo. Una cifra que, aunque lejos del Gordo, supone un alivio económico inmediato para miles de familias.