Lo que hace este niño durante el sorteo de la Lotería llama la atención: a más de uno le pasaría en su situación
Un simpático momento. 

El niño de San Ildefonso protagonista de la Lotería.
Día 22 de diciembre es sinónimo de día del sorteo de la Lotería de Navidad, de emoción, nervios y, por supuesto, de muchos sueños. No hay una noche en la que la ilusión por empezar nuevos proyectos, tapar agujeros o soñar en viajes y proyectos personales ocupe más tiempo.

Desde primera hora, el sorteo de la Lotería de Navidad ha protagonizado la mayor parte de los comentarios en redes sociales. El segundo premio, el número 70.048, ha salido en la primera tanda.

En la segunda tanda ha sido el cuarto premio el que ha salido siendo otro gran premio muy madrugador. En este caso, los niños de San Ildefonso encargados en cantarlo han sido Piero Rai Chávez y Alisce Ríos.

De ambos, el primero ha protagonizado la mayor parte de los comentarios. Al principio ha sido por el entusiasmo por el que ha cantado los números y, después, por un simpático momento en el que queda perfectamente reflejada la tensión en la que están para no cometer equivocaciones. 

El niño, justo antes de comenzar un alambre de la tabla, ha sacado un pañuelo del bolsillo de su americana y se ha secado el sudor. También ha pedido una botella de agua antes de proseguir cantando los premios. En otro momento al final de la tabla se ha vuelto a secar el sudor, algo que muchos se han podido ver reflejados por esa tensión.

78.477, el primer cuarto premio

En concreto, han cantado el número 78.477, que ha sido agraciado con el primer cuarto. Este galardón ha salido a las 9.53 horas, apenas una hora después de comenzar el sorteo, convirtiéndose en una de las alegrías más tempraneras de la jornada.

El premio está dotado con 200.000 euros a la serie, lo que supone 20.000 euros para cada décimo. Una cifra que, aunque lejos del Gordo, supone un alivio económico inmediato para miles de familias.

Soy redactor de Virales en El HuffPost, desde donde te contamos la actualidad de una forma muy diferente.

 

Sobre qué temas escribo

El mundo informativo en el que más cómodo me siento escribiendo es el del deporte, especialmente todo aquello que tiene que ver con el polideportivo: baloncesto, atletismo, natación, escalada, taekwondo, etc. También hablo de naturaleza, ciencia y me encargo de hacer reportajes para dar contexto a los protagonistas de esas publicaciones anónimas que ves en redes sociales y de los que no sabes nada más. Además, en mi día a día busco momentos destacados en televisión o redes sociales que puedan ser interesantes para el lector bajo un enfoque Huff.

 

Mi trayectoria

Nací en Barbastro (Huesca) en 1995 y en 2013 emigré a Madrid para estudiar periodismo en la Universidad Complutense de Madrid (UCM), ya que desde pequeño he crecido escuchando la radio y con el objetivo de dedicarme a este mundillo. Aprendí primero en El Heraldo de Aragón y después en la Cadena Ser hasta que en 2019 me saqué un máster en Periodismo de investigación, datos y visualización en la UNIR y entré en El HuffPost. Desde entonces, he crecido de la mano de este medio.

 

 

