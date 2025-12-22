Los campaneros de Manzaneda, un pueblo de 20 vecinos, reparten 140 millones de euros del Gordo de Navidad: "Sí, es una campanada"

LA BAÑEZA, LEÓN, CASTILLA Y LEÓN, ESPAÑA - 22 DE DICIEMBRE: Empleados de la administración ubicada en la Plaza Obispo Alcolea celebran haber vendido parte del número 79432 correspondiente al 'Gordo' del Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad 2025,

El pueblo leonés de Manzaneda de Cabrera se ha convertido en uno de los más agraciados por la fortuna en el Sorteo Extraordinario de Navidad este 22 de diciembre. El Gordo ha caído en esta localidad, donde se vendieron 350 décimos del número 79.432 entre sus 20 vecinos censados. En términos económicos, supone 140 millones de euros, un buen "pellizco" para todos aquellos que se acercaron a comprar algún décimo.

Manzaneda de Cabrera fue uno de los municipios afectados por los incendios forestales que arrasaron la provincia de León durante el pasado mes de agosto. Por ello, el premio se ha recibido en este pueblo como un alivio. Los décimos fueron distribuidos por la Asociación de Campaneros del pueblo, fundada apenas hace tres años.

La entidad está presidida por Samuel Salgado, quien también ejerce como responsable de la Junta Vecinal. "Sí, es una campanada", ha reconocido Salgado a Heraldo de León, donde también ha recordado que Manzaneda de Cabrera atravesó momentos muy difíciles el pasado verano y que la noticia del Gordo llegó tras haber vivido "con mucha tensión" aquellas semanas.

Para "darle un poco de vida al pueblo"

Los décimos se vendieron principalmente entre socios, familiares y personas vinculadas al pueblo, muchas de ellas residentes fuera de la provincia. Según Heraldo de León, aunque durante el invierno Manzaneda de Cabrera apenas cuenta con una decena de vecinos, en verano su población puede alcanzar los 400 habitantes. Muchos de ellos proceden del País Vasco y de Cataluña, donde también se vendieron parte de los décimos premiados.

Samuel Salgado también ha destacado la implicación colectiva en los proyectos de la asociación y el valor simbólico del premio para la continuidad del pueblo: "Siempre hay mucha participación y mucha ayuda". En su opinión, la llegada del dinero servirá para "darle un poco de vida" a Manzaneda de Cabrera y reforzar las actividades culturales.

Fueron "20 días de cielo rojo y lágrimas", ha asegurado Samuel Salgado, que ha recordado con emoción aquellos incendios forestales. La lluvia de millones del Gordo se recibe en el pueblo como un baño de ilusión tras aquellos momentos tan complicados.