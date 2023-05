Su madre le regaña por no hacer los deberes y la respuesta de la pequeña es una fantasía

La usuaria de TikTok @fernandacastro3190 ha publicado un vídeo explicando el enfado que tenía con su hija Lucía por no haber hecho los deberes. Sin embargo, sí los había hecho, aunque eran todo un misterio, y nunca mejor dicho.

"Estaba revisándole el cuaderno y encontré esto", empieza señalando mientras mostraba la nota que la docente le había escrito porque su alumna no había, supuestamente, realizado la tarea.

Por eso la regañaba. No obstante, después de escuchar a la menor, tuvo que rectificar. Los usuarios de la plataforma no han podido evitar reírse de la situación y han pedido, incluso, la respuesta de la profesora.

@fernandacastro3190 quien más tiene una hija tremenda en casa, le envié este video a la profe porque le puso mala nota en el cuaderno porque según la profe no hizo la tarea, y resulta que ese día si hizo la tarea. no estuve yo presente porque estaba trabajando, pero ella cumplió su labor de estudiante jajanaja ♬ sonido original - Fernanda Castro

Fue su padre quién le ayudó a hacer la tarea ese día porque la internauta estaba trabajando. "Tengo una hija tremenda en casa", escribe junto a la publicación del vídeo sobre el "lapicero mágico".

"Yo la estaba regañando porque no había hecho la tarea (...) Ella me dijo que sí que la hizo, pero que la profesora no le preguntó dónde estaba hecha, porque la había realizado con su lapicerito mágico", explica la progenitora.

Y es que los deberes estaban hechos con un bolígrafo que necesita de una linterna especial para distinguirse, ya que si no el folio sigue en blanco y parece como si nadie hubiera escrito nada.