Manuel Jabois analiza lo de Mazón durante el funeral de Estado: "Inconcebible que dure más de una semana"

El periodista y escritor Manuel Jabois, autor de libros como Malaherba, Miss Marte y Mirafiori, y ganador de premios como el Mariano de Cavia en 2023 y el premio Puro Cora, se ha desplazado hasta el museo de las Ciencias Príncipe Felipe, en la Ciudad de las Artes y de las Ciencias de Valencia, en el que se ha celebrado este jueves el funeral de Estado en homenaje a las víctimas de la DANA, que dejó 237 fallecidos, 229 de ellos en la provincia de Valencia (7 en Castilla-La Mancha y 1 en Andalucía).

Tras la ceremonia solemne, Jabois ha dado su análisis y conclusión de todo lo ocurrido en una cobertura con Hora 25, programa de la Cadena SER, especialmente sobre los gritos que han pronunciado varios de los asistentes contra el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, a quien han increpado al grito de "rata, cobarde, asesino".

"Una de las cosas más hermosas, por empezar con lo bueno, ha sido el continuo levantar de fotos de las víctimas, de sus seres queridos, con los móviles, con fotos que ellas llevaban en cuanto las cámaras se acercaban, era como 'no queremos olvidar, no vamos a olvidar'. Que se recitase los nombres de cada uno fue muy importante, se me puso la piel de gallina con eso", ha comenzado reflexionando el periodista.

Sin duda, para él fueron una de las cosas "más hermosas, más allá de los discursos de las tres representantes de las víctimas que hablaron".

"Una de las grandes escenas políticas del año"

Sin duda alguna, la escena de los gritos e insultos a Carlos Mazón ha sido, para Jabois, "una de las escenas políticas del año". "Lleva un año evitando a las víctimas, un año agachado y de repente se encuentra frente a frente con ellas en un salón noble, con una audiencia, pues en fin, las élites españolas, el Consejo de Ministros, todo el poder allí y, sin embargo, se lleva ese chaparrón", ha expresado.

"Me parece inconcebible que dure más de una semana o que el PP sostenga más de una semana al presidente de la Generalitat después de lo que ha pasado", ha defendido Jabois.

Ha recordado cuando hace un año, en Paiporta, los reyes, Pedro Sánchez y Carlos Mazón fueron víctimas de abucheos y lanzamientos de barro, además de los insultos. "Un año después ya solo se le ha insultado a él, en medio ha habido cambios de versiones, mentiras, sigue habiendo ocultamiento de la información", ha añadido.

"El vaso de la paciencia se agota, hay muy poca gente a la que no se le puede pedir moderación y mesura, y creo que esa gente a la que no se le puede pedir moderación es gente que ha perdido a su hijo, a su pareja, a su padre, en una estrategia de estas características y no se le ha dado toda la información de lo que ocurría", ha pronunciado.

Su conclusión ha sido que "no hay nada que reprochar, ha sido una escena muy desagradable, pero más desagradable es que este hombre siga ocupando el cargo un año después".