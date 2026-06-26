Marc, indignado por la reacción de su jefe en una prueba de trabajo en Dinamarca: "Critica mi actitud y ni se presentó"

Diariamente, muchas personas publican vídeos en TikTok en los que cuentan su experiencia en sus puestos de trabajo. Además, cada vez más hosteleros y trabajadores del sector hablan del día a día y de algunos incidentes con clientes. El caso de Marc, conocido en redes sociales como @mate_five, un creador de contenido español que se ha mudado a Dinamarca, ha sido la gota que ha colmado el vaso.

Ha sido un cambio de vida radical: se ha ido de España para mudarse a un país diferente en lo social y cultural. Sin embargo, si algo no se esperaba a la hora de encontrar trabajo era la actitud de quien podría haber sido su jefe, que le preguntó al final de la prueba si era homosexual.

"Llego al restaurante y veo al mismo chico que estaba cuando yo entregué el currículum, el cual es danés, habla español y la verdad que es muy majo. Le pregunto dónde está el jefe y me dice que en una mesa de ahí como si fuera un cliente con su ordenador, yo pensaba que era un cliente porque no conozco su cara", ha expresado al principio del vídeo, que ha acumulado en apenas unas horas más de 70.000 visualizaciones (y subiendo).

"Me mira, no me dice nada y vuelve al ordenador"

Al acercarse al hombre en cuestión, se presentó y le tendió la mano: "Me mira, no me dice nada y vuelve a mirar el ordenador. Vuelvo con el chico danés y me empieza él a hacer el entrenamiento". Por si fuera poco, hizo la prueba de trabajo con la misma ropa con la que iba vestido: "No sé, dame una camiseta, dame algo".

"Me hizo la prueba un chaval que lleva dos meses, cuando tendría que venir el jefe, presentarse, saludar, sonreír, explicarme cómo va todo, dónde están las zonas... No, como no había casi nadie, lo único que he hecho ha sido tomar un par de pedidos, llevar unas cervezas y ya está", ha contado.

El resto del tiempo lo dedicó a resolver dudas con el compañero de trabajo: "Él me las iba contestando, me iba enseñando las zonas. Ya está, eso ha sido la prueba". Fue después cuando el jefe se acercó para hablar y le preguntó cómo se había visto. "Bien, bastante bien, no ha habido mucha faena, pero me gusta mucho el ambiente, me cae muy bien el danés, ha habido feeling", contestó Marc.

"Me dice: ¿eres gay?"

"Le dije 'i like him, i like his vibe...' Y me dice: ¿Eres gay? Le dije que no, seco, confuso, ¿qué cojones me acababa de preguntar? Se crea como un silencio incómodo y lo siguiente que me dice es que no le ha gustado mi actitud en el trabajo", ha revelado.

Ha concluido muy crítico: "Vamos a ver, tú me vas a decir que no he tenido buena actitud cuando ni te has presentado. He llegado, he hecho lo que tenía que hacer, ha habido buen ambiente laboral, buen feeling... ¿Y me dices eso? Me he tenido que defender". No ha habido manera de replicar, ya que le ha rebatido todos los argumentos diciendo que no había trabajado bien. Hasta el compañero danés ha alucinado con la actitud del jefe.