Mario Conde habla de los incendios en España más serio que nunca: "El dinero público es nuestro"

El antiguo banquero Mario Conde, encarcelado durante cuatro años en Alcalá-Meco por estafa y apropiación indebida en el Caso Banesto, ha publicado un vídeo en su perfil oficial de TikTok (@mariocondeoficial), a raíz de los incendios que están asolando España, mientras los bomberos forestales siguen luchando por extinguirlos.

"Cuando ves las terribles noticias de los incendios que están sucediendo en una parte de España y, sobre todo, de una manera muy especial en mi tierra, en Galicia, el primer sentimiento es de dolor y de frustración, porque no saben cómo puedes ayudar a los paisanos", ha expresado al principio del vídeo, con un sentimiento de tristeza considerable.

"No solo siendo evacuados, sino que además ven como pierden sus casas, sus campos, sus animales y sus medios de vida. Es un dolor y una frustración tremenda no poder ayudar... Y lo peor es que te preguntas: ¿por qué sucede esto?", ha añadido.

Aun sabiendo que algunos incendios pueden ser intencionados "o por imprudencia", lo que ha tenido clarísimo es que hay "determinadas infraestructuras obligatorias para prevenir o mitigar los incendios que no se cumplen de manera debida, me refiero, por ejemplo, a los cortafuegos".

"No se limpian y esto genera otro dolor adicional porque el dinero público es dinero nuestro, de los impuestos, no del Estado, que nos quitan y que el Estado usa a su antojo", ha razonado.

Ha reiterado, en su análisis final, el dolor que le ha provocado que "mucho de este dinero nuestro se está utilizando para finalidades políticas que nada tiene que ver ni con nuestra supervivencia, ni con nuestra comodidad, ni con nuestro modo de vivir".

"Y que, sin embargo, para determinadas cosas que nos afectan la vida, ese dinero no existe. Es una frustración tremenda desde aquí... Lo único que puedo hacer por mis paisanos es compartir el dolor y enviar un muy fuerte abrazo", ha concluido.

Por otro lado, en medio de los incendios, han surgido multitud de campañas de apoyo en los pueblos y ciudades, especialmente desde plataformas digitales, para ayudar a aquellas víctimas de los estragos del fuego.