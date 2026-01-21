Julio Iglesias pide conocer la denuncia presentada por sus extrabajadoras: "El único interesado que no la conoce es el denunciado, lo que resulta insólito”

El pasado 5 de enero, dos extrabajadoras de Julio Iglesias presentaron ante la Audiencia Nacional una denuncia contra el cantante por presuntos delito de trata de blancas, acoso y agresión sexual y delito contra los derechos de los trabajadores a partir de la investigación publicada por Eldiario.es y Univisión. De momento, la fiscalía ya ha abierto diligencias y llamará a las denunciantes a declarar otorgándoles la condición de testigos protegidos.

La reacción de Julio Iglesias se hizo esperar unos días y finalmente hizo público un comunicado en el que negaba "haber abusado, coaccionado o faltado el respeto a ninguna mujer" y tildaba esos testimonios de "falsos". Además, anunciaba que tomaría medidas para que la "gente conozca la verdad" y defender su dignidad. Para ello, ya ha contratado los servicios de José Antonio Choclán, actual letrado del empresario y comisionista Víctor de Aldama, además de haber sido el abogado de su hermano por un presunto fraude fiscal.

Este mismo lunes, conocíamos que su abogado ya había dado un primer paso y había dirigido un escrito ante la Audiencia Nacional asegurando que la Fiscalía no es competente para investigar una posible agresión sexual denunciada por dos extrabajadoras del cantante en sus mansiones de Bahamas y República Dominicana al tratarse de hechos sucedidos en el extranjero. Además, solicitó al ministerio público que le permitiera personarse en las diligencias preprocesales que se han abierto, pero esto le fue denegado.

Ahora, con fecha de 20 enero, ha vuelto a dirigir un escrito a la Audiencia Nacional en el que pide una "copia de la denuncia que motivó la formación de las presentes diligencias de investigación preprocesal".

"Siendo un hecho notorio que la denuncia es conocida no solo por la Fiscalía, sino por terceros distintos de las denunciantes", citando a la organización internacional Women’s Link Worldwide que se encarga de la defensa de las dos mujeres y a los dos medios de comunicación eldiario.es y Univision Noticias que lo hicieron público argumenta el letrado que el denunciado "don Julio Iglesias de la Cueva" es el único interesado que no la conoce es . "Lo que resulta insólito de acuerdo con los principios fundamentales de nuestro ordenamiento jurídico constitucional", recoge el escrito al que ha tenido acceso El HuffPost.