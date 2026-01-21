Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
Julio Iglesias pide conocer la denuncia presentada por sus extrabajadoras: "El único interesado que no la conoce es el denunciado, lo que resulta insólito”
Influencers y Celebrities
Influencers y Celebrities

Julio Iglesias pide conocer la denuncia presentada por sus extrabajadoras: "El único interesado que no la conoce es el denunciado, lo que resulta insólito”

Anteriormente solicitó al ministerio público que le permitiera personarse en las diligencias preprocesales que se han abierto, pero esto le fue denegado.

Mila Fernández
Mila Fernández
Julio Iglesias en un concierto en Ciudad del Cabo, Sudáfrica, en 2008.
Julio Iglesias en un concierto en Ciudad del Cabo, Sudáfrica, en 2008.Michelly Rall

El pasado 5 de enero, dos extrabajadoras de Julio Iglesias presentaron ante la Audiencia Nacional una denuncia contra el cantante por presuntos delito de trata de blancas, acoso y agresión sexual y delito contra los derechos de los trabajadores a partir de la investigación publicada por Eldiario.es y Univisión. De momento, la fiscalía ya ha abierto diligencias y llamará a las denunciantes a declarar otorgándoles la condición de testigos protegidos.

La reacción de Julio Iglesias se hizo esperar unos días y finalmente hizo público un comunicado en el que negaba "haber abusado, coaccionado o faltado el respeto a ninguna mujer" y tildaba esos testimonios de "falsos". Además, anunciaba que tomaría medidas para que la "gente conozca la verdad" y defender su dignidad. Para ello, ya ha contratado los servicios de José Antonio Choclán, actual letrado del empresario y comisionista Víctor de Aldama, además de haber sido el abogado de su hermano por un presunto fraude fiscal.

Este mismo lunes, conocíamos que su abogado ya había dado un primer paso y había dirigido un escrito ante la Audiencia Nacional asegurando que la Fiscalía no es competente para investigar una posible agresión sexual denunciada por dos extrabajadoras del cantante en sus mansiones de Bahamas y República Dominicana al tratarse de hechos sucedidos en el extranjero. Además, solicitó al ministerio público que le permitiera personarse en las diligencias preprocesales que se han abierto, pero esto le fue denegado.

Ahora, con fecha de 20 enero, ha vuelto a dirigir un escrito a la Audiencia Nacional en el que pide una "copia de la denuncia que motivó la formación de las presentes diligencias de investigación preprocesal".

"Siendo un hecho notorio que la denuncia es conocida no solo por la Fiscalía, sino por terceros distintos de las denunciantes", citando a la organización internacional Women’s Link Worldwide que se encarga de la defensa de las dos mujeres y a los dos medios de comunicación eldiario.es y Univision Noticias que lo hicieron público argumenta el letrado que el denunciado "don Julio Iglesias de la Cueva" es el único interesado que no la conoce es . "Lo que resulta insólito de acuerdo con los principios fundamentales de nuestro ordenamiento jurídico constitucional", recoge el escrito al que ha tenido acceso El HuffPost.

Mila Fernández
Mila Fernández
MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy responsable de LIFE, esa sección en la que nos empeñamos en mostrar la cara amable de la actualidad, el lado hedonista de la vida, aunque no nos tapamos los ojos ante otras realidades.

 

Sobre qué temas escribo

Como responsable de la sección trabajo mano a mano y coordino a redactores que saben mucho de música, moda, tendencias de consumo, cine, crónica social...


A mí me gusta escribir sobre salud, consumo, medioambiente y bienestar. Pero sobre todo, me gusta entrevistar a referentes culturales y sociales. Escritores, científicos, actores, periodistas... que tienen cosas que contar y mucho que aportar. O a lo mejor, no tienen nada que contar y poco que aportar, pero eso también es interesante.

 

Mi trayectoria

Soy periodista por vocación y devoción. Quise ser Julia Otero y hasta hubo un tiempo en el que aparecí en una lista de mujeres periodistas jóvenes más influyentes.

 

He hecho radio -en la desaparecida Radio España porque soy generación X- y dirigí la revista Turismo Rural, en la editorial América Ibérica. Después fui redactora de Lifestyle en la Revista de Ana Rosa, redactora jefa de la revista Love y, además, he colaborado con muchos medios, entre ellos SModa y la revista decana de medioambiente Quercus.

 

Además, he presentado galas y libros, y he moderado mesas redondas.
Hace diez años que trabajo en El HuffPost donde entré para editar contenidos branded -y lo sigo haciendo-.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 

el huffpost para merck