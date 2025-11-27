Mazón la lía al despedirse con un vídeo utilizando esta canción de Rosalía: se da cuenta de la letra y la tiene que borrar

El todavía presidente en funciones de la Comunidad Valenciana, Carlos Mazón, en la comisión de investigación de la DANA.

El aún presidente en funciones de la Comunidad Valenciana Carlos Mazón se ha visto obligado a borrar una publicación en sus historias de Instagram en la que mostraba diferentes momentos de su último día como jefe del Ejecutivo valenciano al acompañar las imágenes con un fragmento de la canción de Rosalía La Perla.

Mazón, que presidió este miércoles su último pleno del Consell como president de la Generalitat Valenciana, compartió ese resumen mientras se escuchaba esta parte de esa canción de la artista catalana, que tanto ha dado que hablar desde que se publicara el álbum de Lux.

"Decepción local, rompecorazones nacional, un terrorista emocional, el mayor desastre mundial. Es una perla, nadie se fía, es una perla, una de mucho 'cuidao'. El rey de la 13-14, no sabe lo que es cotizar, él es el centro del mundo y ya después, ¿lo demás qué más dará?", es la parte de la canción que se escucha, que en un principio se rumoreó que podía ir dirigida al también cantante Rauw Alejandro, expareja de Rosalía.

Mazón, tras ver que en pocos minutos se estaba haciendo viral esa story, se vio obligado a borrar el post y cambiar de canción por otra nueva. En esta ocasión también ha querido seguir con Rosalía, aunque ahora la elegida ha sido Divinice.

Así es la letra de 'Divinice'

En esta ocasión el fragmento que ha puesto el político del PP es el siguiente: "A través de mi cuerpo, puedes ver la luz, si me lastimas, me tragaré todo mi orgullo, sé que fui hecha para divinizar, fuera de mí, dentro de mí, fuera de mí, dentro de mí".

Además, ahí la letra sigue en catalán diciendo "siempre tiene hambre de ti, eres el rey que la manda, se siente más amada en el vértigo del cuerpo, una ausencia que sacia, persiguiendo la gracia".