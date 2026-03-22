Muy pocos han hablado del discurso de Javier Bardem en los Oscar como lo ha hecho Elvira Lindo

El actor Javier Bardem se ha convertido en protagonista internacional por el discurso que, durante la entrega de uno de los premios, soltó en los Premios Oscar, junto a una chapa con el mensaje "No a la guerra" y el Handala, el símbolo de la resistencia palestina. Algo de lo que ha hablado este domingo la escritora Elvira Lindo.

El intérprete español fue rotundo. Reutilizó el mismo pin que usó en los Premios Goya del año 2003, para mandar un mensaje de paz. "No a la guerra y Palestina libre", dijo desde el Dolby Theatre de Los Ángeles, en California (Estados Unidos).

Antes de la gala, desde la alfombra roja, Bardem defendió que "es lo mismo que usé hace 23 años". "Son las mismas mentiras. En el 2003, las armas de destrucción masiva y ahora derrocar un régimen y no hacen más que radicalizarlo", destacó.

"No sé si va a ser una gala reivindicativa. Yo haré lo que pueda y sepa hacer. De lo que sí tengo muchas ganas es de que la gente no tenga miedo y hable y diga lo que tenga que decir, estemos o no de acuerdo. Creo que se puede pertenecer a este circo y al mismo tiempo ser ciudadano. Se puede o se debería poder hacer las dos cosas", justificó.

La reflexión de Elvira Lindo

En una columna de opinión publicada este domingo en el diario El País, Elvira Lindo ha hablado del discurso de Bardem, pero también del silencio de otros actores y actrices en los Premios Oscar.

"Si se te llena la boca con la palabra libertad deberías entender que un artista que acude a una gala aproveche su momento para agradecer la suerte que lo llevó hasta allí y para denunciar la injusticia como un ciudadano", ha iniciado.

Pero también ha destacado que "hay un lazo invisible que los une, y solo cuando pasas tiempo entre ellos entiendes ese calor que les protege". "Si lo que piensas es que así consiguen más trabajos, subvenciones, o ventajas, te diré que jamás he conocido a un actor o actriz que logre más papeles por manifestarse contra una guerra, por la causa palestina, la feminista o la que fuere", ha razonado.

Elvira Lindo ha señalado que elegir el momento de "una fiesta como los Goya para denunciar la inhumanidad" sí "pasa factura". "Porque parte del público, que posee ya prejuicios contra el cine español, los agrandará aún más y colocará a quien lució una chapa reivindicativa en la casilla de los rebeldes paniaguados", ha expuesto.

La libertad de España

La escritora gaditana ha vuelto a hablar de los Oscar para recordar que "no deja de ser curioso que en tal celebración la única persona que se significara contra la guerra y por Palestina fuera un español, Javier Bardem".

"Tanto definir a los cómicos españoles como antisistema que viven del sistema y no arriesgan su bienestar y luego resulta que quien destacó por ampliar los límites de la libertad de expresión, que siempre se estrechan cuando no se usan, fuera un español que pone en riesgo su trabajo en un país donde, como se demostró, las declaraciones de un intérprete pueden afectar a sus próximos contratos", ha añadido.

Al comparar lo que ha hecho Bardem con lo que no hicieron otros, ha lanzado una pregunta: "¿No cuestión de alegrarse de que, a pesar de la creciente tensión política, en España aún se respire cierta libertad cuando alguien toma la palabra?".

"Porque lo que chirriaba en la dichosa gala de los Oscar era el silencio, y las bromas presuntamente agudas sobre los nominados no tapaban esa vergüenza. Si se hubieran acordado al menos de los inmigrantes que sirven en casa de la mayoría de los asistentes y que hoy salen a la calle muertos de miedo, qué menos", ha recriminado.

Elvira Lindo ha rememorado lo que sí dijo Mark Ruffalo desde la alfombra roja de los Golden Globes sobre los asesinados en Minneapolis, pero ha criticado la falta de posicionamiento en la última gala de los Oscars: "Aunque solo fuera por la atención algo papanatas que les prestamos, debieran habernos devuelto un poco de su presunta humanidad".