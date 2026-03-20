Sánchez ensalza la "capacidad de diálogo y de acuerdo" del Gobierno tras el choque con Sumar en el Consejo de Ministros  

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha normalizado las tensiones que han mantenido las dos almas del Ejecutivo, PSOE y Sumar, en el Consejo de Ministros de este viernes, en el que se han aprobado dos decretos leyes con medidas para dar respuesta a las consecuencias de la guerra en Oriente Medio.

La parte minoritaria de la coalición ha exigido a su socio aprobar una prórroga de los alquileres y un mecanismo para evitar márgenes injustificados para las grandes empresas, algo que ha obligado a que la reunión se retrasara hasta tres horas. Finalmente, el Ejecutivo ha aprobado dos decretos diferentes, uno con vistas a su convalidación rápida en el Congreso la próxima semana y otro, en lo relativo a vivienda, que necesitará de diálogo con grupos parlamentarios como Junts para que se mantenga en vigor.

En la rueda de prensa posterior a ese Consejo de Ministros, Sánchez ha puesto en valor "la capacidad de diálogo y de acuerdo" del Gobierno en situación de discrepancia. "Eso da más legitimidad a las decisiones que se toman desde el poder Ejecutivo. No lo veo un problema, es un activo de este Gobierno", ha dicho.

El líder socialista ha señalado que son ochenta las medidas aprobadas en esos dos diferentes decretos y que su coste será de unos 5.000 millones de euros. Un dinero que, ha lamentado Sánchez, no se destinará a educación, sanidad o dependencia. "Cuando hay responsables políticos que se ponen de perfil y no dicen claro su rechazo a la guerra, tienen que explicar que ya 5.000 millones de euros es lo que vamos a tener que poner sobre la mesa. Estoy muy enfadado con la situación que hay en el mundo", ha dicho.

Sin embargo, Sánchez ha señalado que el Gobierno "va a movilizar todos los recursos necesarios para proteger a los ciudadanos y ayudar a la economía". Y se podrían aprobar nuevas medidas si la evolución de la guerra es negativa.

En todo caso, el presidente del Gobierno ha dicho que España "está mejor preparada para hacer frente a esta crisis" con respecto a la situación que se dio tras la invasión de Rusia en Ucrania. "El fuerte crecimiento económico, el rigor fiscal y nuestra apuesta energética por un modelo diferente al de 2018 hacen que hoy España esté mejor preparado que casi ningún otro país de nuestro entorno para hacer frente a este shock energético", ha dicho. Y ha considerado que, tras la aprobación de estos decretos, España contará con "el mayor escudo social y económico de la UE". "Pero ningún plan, por ambicioso que sea, podrá neutralizar todas las miserias de esta guerra ilegal", ha concluido.