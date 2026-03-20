Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
Sánchez ensalza la "capacidad de diálogo y de acuerdo" del Gobierno tras el choque con Sumar en el Consejo de Ministros
Política
Política

Sánchez ensalza la "capacidad de diálogo y de acuerdo" del Gobierno tras el choque con Sumar en el Consejo de Ministros  

El presidente cifra en 5.000 millones el plan aprobado para hacer frente a las consecuencias del conflicto en Oriente Medio: "Pero ningún decreto, por ambicioso que sea, podrá neutralizar todas las miserias de esta guerra ilegal".

Javier Escartín
Javier Escartín
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a su llegada a la comparecencia este viernes
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a su llegada a la comparecencia este viernesEFE

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha normalizado las tensiones que han mantenido las dos almas del Ejecutivo, PSOE y Sumar, en el Consejo de Ministros de este viernes, en el que se han aprobado dos decretos leyes con medidas para dar respuesta a las consecuencias de la guerra en Oriente Medio. 

La parte minoritaria de la coalición ha exigido a su socio aprobar una prórroga de los alquileres y un mecanismo para evitar márgenes injustificados para las grandes empresas, algo que ha obligado a que la reunión se retrasara hasta tres horas. Finalmente, el Ejecutivo ha aprobado dos decretos diferentes, uno con vistas a su convalidación rápida en el Congreso la próxima semana y otro, en lo relativo a vivienda, que necesitará de diálogo con grupos parlamentarios como Junts para que se mantenga en vigor.

En la rueda de prensa posterior a ese Consejo de Ministros, Sánchez ha puesto en valor "la capacidad de diálogo y de acuerdo" del Gobierno en situación de discrepancia. "Eso da más legitimidad a las decisiones que se toman desde el poder Ejecutivo. No lo veo un problema, es un activo de este Gobierno", ha dicho.

El líder socialista ha señalado que son ochenta las medidas aprobadas en esos dos diferentes decretos y que su coste será de unos 5.000 millones de euros. Un dinero que, ha lamentado Sánchez, no se destinará a educación, sanidad o dependencia. "Cuando hay responsables políticos que se ponen de perfil y no dicen claro su rechazo a la guerra, tienen que explicar que ya 5.000 millones de euros es lo que vamos a tener que poner sobre la mesa. Estoy muy enfadado con la situación que hay en el mundo", ha dicho.

Sin embargo, Sánchez ha señalado que el Gobierno "va a movilizar todos los recursos necesarios para proteger a los ciudadanos y ayudar a la economía". Y se podrían aprobar nuevas medidas si la evolución de la guerra es negativa. 

En todo caso, el presidente del Gobierno ha dicho que España "está mejor preparada para hacer frente a esta crisis" con respecto a la situación que se dio tras la invasión de Rusia en Ucrania. "El fuerte crecimiento económico, el rigor fiscal y nuestra apuesta energética por un modelo diferente al de 2018 hacen que hoy España esté mejor preparado que casi ningún otro país de nuestro entorno para hacer frente a este shock energético", ha dicho. Y ha considerado que, tras la aprobación de estos decretos, España contará con "el mayor escudo social y económico de la UE". "Pero ningún plan, por ambicioso que sea, podrá neutralizar todas las miserias de esta guerra ilegal", ha concluido. 

Javier Escartín
Javier Escartín
MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy jefe de Hard News en El HuffPost España. Coordino la cobertura de actualidad política con la misión de explicar lo que pasa en España y en el mundo de una manera directa, clara y comprometida para una audiencia exigente y crítica como la nuestra. Puedes contactar conmigo a través de un correo a javier.escartin@huffpost.es

 

Sobre qué temas escribo

Me dedico a informar sobre la actualidad política en España, poniendo el foco en las decisiones del Gobierno, los movimientos de la oposición y el funcionamiento tanto del Congreso de los Diputados como de los partidos políticos. Creo que la política no es algo lejano, sino que influye directamente en la vida de cada persona: desde la aprobación de una ley de vivienda hasta una reforma laboral. Por eso trato de contar la vorágine política de una manera clara y accesible, sin perder la profundidad que exige cada asunto. Me interesa especialmente abordar temas que despiertan inquietud ciudadana, como la corrupción, la vivienda o la transparencia de las instituciones, y hacerlo siempre con una mirada crítica y social. Entiendo el periodismo político no como una mera narración de lo que ocurre, sino como un ejercicio de contexto y responsabilidad que ayude a la gente a entender por qué esas decisiones afectan a su día a día. Y como todo el mundo tiene su lado freak también me gusta mucho el Festival de Eurovisión, que llevo cubriendo para diferentes medios desde el año 2009. Quizá, algún día, pueda contar la victoria de España en el certamen...

 

Mi trayectoria

Nací en Zaragoza, pero en 2005 me mudé a Madrid para estudiar periodismo en la Universidad Carlos III. Antes de El HuffPost, trabajé nueve años en ABC, cuatro en COPE y un año en Mediaset. Previamente, de una manera más aficionada, escribí sobre cine y la temporada de premios en Hollywood e hice una serie documental sobre el Camino de Santiago que se llamó "Diario de un peregrino".

 

 

Cómo contactar conmigo:

 

TERRITORIO PARADORES

Más de Política

Comentar: 0
Ver normas
Ver tus comentarios en tu perfil
!
Los comentarios de esta noticia están cerrados
Regístrate ya tengo cuenta
Rellena tu nombre y apellidos para poder comentar
completa tus datos
!
Comenta con respeto, tu opinión se publicará con nombres y apellidos