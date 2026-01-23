Noruega busca futbolistas para la 3ª división con un sueldo de 3.500 euros al mes: mucho ojo a los requisitos

Aficionados noruegos durante un partido clasificatorio para la Copa Mundial de la FIFA 2026.

El fútbol también necesita echar mano de las ofertas de trabajo en algunas ocasiones. En Noruega están buscando futbolistas semiprofesionales para la 3ª división de la Norges Fotballforbund (Federación Noruega de Fútbol).

Concretamente están interesados en contratar defensas centrales, una posición donde, por lo que se ve, escasean los futbolistas en estas categorías. A cambio ofrecen más de 3.000 euros la mes.

Un sueldo nada desdeñable tratándose de una categoría semi amateur. Sin embargo, lo más llamativo son los requisitos para optar a las candidaturas que oferta directamente la Federación Noruega de Fútbol.

¿Me puedo presentar?

El sueldo que ofrecen asciende a 3.500 euros al mes. Una cuantía nada desdeñable tratándose de una categoría semi amateur en Noruega, donde pese a sus recientes éxitos, históricamente no ha sido un país que haya destacado por su extraordinario nivel futbolístico.

El portal FutbolJobs, que ha publicado la oferta, informa de que la Federación Noruega de Fútbol requiere futbolistas con un perfil en Transfermarkt, la mayor base de datos de fútbol del mundo.

Para optar a ser defensa central en la 3ª división de Noruega también hay que tener experiencia en ligas de un nivel similar, ser agente libre y, como extra, mandar un video con "highlights", es decir, con las mejores acciones técnicas dentro del terreno de juego.

¿Cuál es el salario medio en Noruega?

Sin embargo, no todo es oro lo que reluce. Tratándose de Noruega, un sueldo de 3.500 euros al mes no es gran cosa. Así lo reflejan los datos, pues el salario medio en el país nórdico ronda los 5.400 - 5.700 euros mensuales, según datos correspondientes al ejercicio 2024/25.

Tratándose de una profesión como la de futbolista, aquí las cifras sí encajan, pues el sueldo medio para un profesional oscila entre los 2.900 y los 4.800 euros al mes. Por lo tanto, la oferta de empleo se ajusta a los cánones económicos de la Federación Noruega.