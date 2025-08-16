Nunca antes una pescadería había generado tantas reacciones como lo ha hecho esta de Marbella

En un verano tan caluroso como el que está viviendo España este 2025, el pescado es uno de los productos más frescos para comer durante esta época, lleno de beneficios nutricionales, tal y como recuerda la técnica superior en Nutrición y Dietética, Ana Luzón.

La experta recomienda elegir pescados como la caballa o verdel, las sardinas, el atún claro fresco, boquerones o la lubina, priorizándolos por sus fuentes de proteína de alta calidad y algún que otro micronutriente "clave".

El usuario de la red social X, que todos conocíamos antes como Twitter (muchos aún siguen en ese barco antes de que Elon Musk se apropiara), David Lombardía, o @lombardia, se ha quedado alucinado al pasar por una de las pescaderías de El Corte Inglés de Marbella, y no pudo evitar fotografiarla para que los demás fueran testigos.

"El pescado de El Corte inglés en Marbella lo deben traer en furgones de Prosegur", ha ironizado David en un tuit que ya ha acumulado más de 176.000 visualizaciones y 2.000 'me gusta' en apenas unas horas. Su sarcasmo ha llegado por los disparatados precios, aunque ha reconocido que "al menos tiene muy buena pinta".

De lo que había expuesto en el mostrador, uno de los pescados más caros, todos enteros, valía 139 euros, como el virrey, que es conocido por su carne blanca y con un sabor tremendo a marisco.

Entre otros, algunos precios oscilaban los 31, 89 y 12 euros, según el tipo de pescado, llamando la atención de los usuarios y provocando cientos de reacciones, tanto irónicas como serias: "Es más barato comer oro".

A la pobre usuaria @Mikymikaela2 le ha tocado vivir el aumento de precio después de 15 años viviendo en Málaga: "Compré merluza y casi me da infarto al momento de pagar, 60 euracos".

Por otro lado, la usuaria @CintiaSCK ha advertido que "en Marbella pueblo, la oferta de pescado es algo mayor, pero por ejemplo, en las pescaderías de San Pedro de Alcántara, que está muy cerquita, solo hay sardinas y boquerones. Si quieres algo que tienes que ir al Alcampo de Marbella o la lonja".