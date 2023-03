La opinión de estas dos jóvenes sobre el feminismo que está indignando en Twitter

Las dos chicas autoras del podcast Rubias Sin Censura están dando mucho que hablar en las últimas horas en las redes sociales después de viralizarse un fragmento del vídeo que han publicado hablando sobre la belleza.

En ella, ambas debaten sobre si las personas guapas tienen más privilegios en la vida que las que no lo son. Llegan a la conclusión de que sí, ya que, en su opinión, la gente tiende a escoger principalmente por este rasgo físico.

Durante la conversación, una de ellas preguntó a su compañera si los hombres gastan más cuando salen por la noche que las mujeres. Las dos coincidieron en que sí: "Sí, nos invitan a todo. No es algo que vayas buscando, pero es así, aunque a veces también es verdad que nos aprovechamos".

Tras estas palabras, pasaron a opinar sobre el hecho de que en algunas discotecas las mujeres entren gratis y los hombres no. Aquí fue cuando una de ellas criticó a las feministas.

"Mucho feminismo, pero luego las mujeres que van de feminista se aprovechan de esas situaciones. No vayas de algo que no eres. A mí me da igual, a mí me gusta, me parece maravilloso, pero la gente que va de eso y luego se aprovechan de cosas que son consideradas por la sociedad machistas...", afirmó una de ellos.

Su compañera prosiguió diciendo que si una no paga en una discoteca es porque está siendo un objeto de atracción de un hombre. "Me parece de puta madre. No voy a pagar, guay, pero soy feminista. La mujer feminista promedio deberían pagar todas, como hombres... igual que no se depilan", remató la otra.

Ahí entonces una aseguró que es lo mismo que cuando "en la primera cita quieres pagar a medias, págate tus copas".

"Nosotras no pensamos eso, hay roles y está el hombre y la mujer. Tiene que haber igualdad hasta cierto punto. No quiero que me trates como a un hombre, soy una mujer y quiero que me trates como una princesa. Es importante que seas un caballero", sentenció.

En Twitter ha publicado el fragmento la usuaria @iratifm y ya lleva más de 350.000 me gusta.