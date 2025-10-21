Oskar Matute llevaba guardando 7 años este recado para el jefe de la trama Gürtel

Ayer arrancaba la recta final del horizonte judicial de uno de los mayores escándalos de corrupción política y empresarial en España, conocido como 'caso o trama Gürtel'. La décimo tercera pieza separada de una macrocausa que representa el último juicio y en el que se juzga el entramado societario y fiscal con el que se blanqueaba el dinero. Entre los grandes protagonistas que desfilarán hasta el próximo 20 de noviembre por la Audiencia Nacional se encuentra el cabecilla, el jefe de la trama, al que apodaban 'don Vito', pero no Corleone, sino Correa.

El diputado abertzale Oskar Matute se acuerda mucho de Francisco Correa en jornadas como la de ayer. Tanto que, al calor del titular de una noticia, el parlamentario de EH Bildu no dudó en recuperar un antiguo momento de ambos de hace la friolera de 7 años -la Gürtel lleva dirimiéndose en tribunales 16 años-. Ha recuperado un vídeo con unas palabras del empresario condenado, por liderar una trama de empresarios que pagaban mordidas y sobornos para acceder a adjudicaciones o tratos de favor preferentes, que han envejecido muy mal en la actualidad.

Se trata de lo que le dijo a Matute en un interrogatorio de 2018 el empresario Francisco Correa, quien al igual que su 'número 2' en la trama corrupta y exsecretario de Organización del Partido Popular gallego, Pablo Crespo, han venido optando estos años por una estrategia diferente a la de los inicios del escándalo. Confesar todo y admitir su culpabilidad para alcanzar acuerdos con reducciones de pena con la Fiscalía. Mas el Correa del pasado

Oskar Matute: "Hoy es un buen día para recordar este interrogatorio"

En esa línea, el titular que Matute ha contrapuesto al vídeo de 2018 responde a una de las novedades que trascendieron ayer en este inicio de la última pieza de la macrocausa. 'El líder de la trama Gürtel, Francisco Correa, reconoce que no ha tributado en España desde 1999', reza la publicación de TVE. "No deja de ser paradójico que si es cierto que a usted le gustaba que le reflejaran, le señalaran como don Vito [Corleone], al final haya corrido la misma suerte que Al Capone con su contable, que fue quien provocó la caída por su declaración ante la policía, en este caso, a través del famoso pen-drive y lo que contenía", le comentaba Matute a Correa, hasta que el empresario le interrumpió muy molesto.

Correa no estaba molesto por lo que implicaba la afirmación respecto a su situación judicial, le había fastidiado la alusión al personaje de El Padrino. "Lo de don Vito lo dice usted porque yo no sé quién me llamaba don Vito, a mí nadie me llama don Vito", respondía, enojado, en vídeo llamada -desde la sala de prisión-. Sin tiempo de respuesta, Matute hacía gala de su afamada ironía y le espetaba un "pues le pasa como a Bárcenas, que no sabía que nadie le llamaba Luis, el cabrón, aunque en este caso parece que esta denominación venía de ustedes, tal vez en este caso sea recíproca y de vuelta".

Correa, más molesto aún, le decía que debía ser un invento suyo [de Matute] o sino de "los periodistas". El diputado de EH Bildu le dejaba claro que ese dato salía en los informes policiales y así ha quedado reflejado en los distintos sumarios. Además de que era una suerte de apodo que él reclamaba que se usara para dirigirse a él. "De todas maneras, tampoco es el sobrenombre más duro", reflexionaba Matute, haciendo un repaso por "su equipo": "El Bigotes, El Albondiguilla, Luis, el cabrón y compañía... a veces no sabe uno si habla de una banda de bandoleros o de una banda de estas de los '80 de una película de Eloy de la Iglesia".

Correa, enfadado y desafiante: "Todos son personas honradas"

"Bandoleros aquí no hay absolutamente nadie, ni un solo delincuente, todos son personas honradas", esgrimía el empresario, mientras Matute aseguraba que hablaba solo de los motes y que él lo dejaba en manos de la justicia, "aunque estén reconociendo determinadas prácticas ilícitas".

"Ya lo veremos, ya lo veremos cuando acabe el procedimiento", dijo, muy desafiante Correa, jactándose de "mire, nosotros somos empresarios, no políticos; ustedes son políticos, nosotros tenemos que trabajar y luego que cobrar". Desde ese momento hasta ahora, Correa ha obtenido el tercer grado, pero cuenta con una condena de 99 años a la que todavía podría sumar otros 77 años después de noviembre.

"Hoy es buen día para recordar este interrogatorio de 2018, en el que Correa se jactaba de que en la trama Gürtel no había 'ni bandoleros ni un solo delincuente'", ha replicado Matute en su actual publicación. "El tiempo pone a cada uno en su lugar", ha dicho, 7 años más tarde de aquella subida de tono del mismo Correa que en su último escrito de admisión de culpabilidad, para rascar unos años de beneficios penitenciarios, dejaba afirmaciones como esta: "Lo cual lamento ahora enormemente".