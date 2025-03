Parece broma pero lo que ha vivido en una cafetería de Madrid dice mucho de cómo está la ciudad

El usuario de TikTok @elartivista ha ejemplificado de manera sublime lo que muchas personas que van con asiduidad a bares y cafeterías están viviendo. Usando el humor ha puesto sobre la mesa el cambio radical que se ha producido a la hora de hacer algo tan sencillo como tomar un café.

"Voy caminando por Madrid tranquilamente y mirad lo que me encuentro. Una cafetería. Ni gastrobar, ni productos de degustación. Cafetería. He entrado y digo 'hola' y me dicen 'buenos días'", ha empezado contando.

También ha contado que ha pedido "un descafeinado" y le han entendido: "Para tomármelo me han puesto una taza de porcelana con una cucharita de metal. Estoy emocionado, de verdad".

Por último ha hecho hincapié en que cuando se ha ido ha dicho adiós y le han devuelto el adiós, algo que, según denuncian muchos en los comentarios, ya no pasa en este tipo de establecimientos que tanto abundan por las ciudades y que carecen de personalidad.

En los comentarios muchas personas que viven en América Latina le dicen que allí, de momento, las cafeterías con igual que esa que describe con tanta emoción en el vídeo que sólo en X (antes Twitter) supera los 7.000 'me gusta'.