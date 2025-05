Pedro Ruiz hace una afirmación sobre Pedro Sánchez y José Manuel Soto le responde con rapidez

El cantante José Manuel Soto ha dado una pronta respuesta al presentador Pedro Ruiz por una afirmación que éste había hecho sobre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el de la Generalitat valenciana, Carlos Mazón.

"Mazón no ha dado la cara ni las explicaciones ante las víctimas de la DANA. Además de su clamorosa ausencia en el momento clave. Y Sánchez tampoco ha sido lo cercano y claro que debería", ha escrito Ruiz en la red social X.

Poco después, Soto ha respondido afirmando que "Mazón mostró incapacidad y falta de liderazgo", pero subrayando que "la cara la ha dado mil veces y se la han partido".

"Sánchez actuó de mala fe, vio en esa desgracia una oportunidad para desgastar al rival, retrasó el envío del Ejército todo lo q pudo y luego salió huyendo como una rata dejando al rey solo", ha agregado.

No es la primera vez que Pedro Ruiz se muestra crítico con Mazón. Hace solo unos meses le dedicó otro mensaje en el que señalaba: "Tras meses de ninguneo, Mazón habló ayer, cara a cara, con víctimas de la dana. Su incapacidad para la reacción humana ha sido mayor que la política. No dudo que sienta las desgracias, pero no las ha tratado humanamente de forma prioritaria".