Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
Pedro Ruiz provoca un aluvión de reacciones con su postura sobre lo de Eurovisión: "¿Qué tipo de presión es esa?"
Virales
Virales

Pedro Ruiz provoca un aluvión de reacciones con su postura sobre lo de Eurovisión: "¿Qué tipo de presión es esa?"

Son muchos los usuarios que han respondido a su pregunta. 

Rodrigo Carretero
Rodrigo Carretero
El actor y presentador Pedro Ruiz.
El actor y presentador Pedro Ruiz.Getty Images

El actor y presentador Pedro Ruiz ha provocado una multitud de reacciones al mostrar su opinión sobre la renuncia de RTVE a que España participe en Eurovisión en 2026 después de que la Unión Europea de Radiodifusión (UER) haya confirmado la presencia de Israel en el festival. 

La decisión del ente público se produce como cumplimiento al aviso que dio de que no iría al festival si estaba Israel. La 95ª Asamblea General de la UER, organizadora del concurso, ha decidido mantener a ese país como participante del certamen, así que otros como Países Bajos, Eslovenia e Irlanda tampoco acudirán. Islandia decidirá su postura la semana que viene.

Aunque muchos rostros conocidos han mostrado públicamente su apoyo a la decisión de RTVE (como Blanca Paloma, James Rhodes, Alfred o Xabier Fortes), no es el caso de Pedro Ruiz, que no acaba de ver claro el efecto que puede tener esa medida.

Pedro Ruiz: "No veo muy claro el daño"

"¿No acudir al festival de Eurovisión? ¿Qué tipo de presión es esa contra el gobierno israelí? No veo muy claro el daño que la retirada de una canción le pueda hacer a los misiles ¿Un gesto?", pregunta. 

Son muchos los que han dado su opinión a raíz de esa pregunta. "Efectivamente es un gesto, y seguirán bombardeando con o sin boicot. Pero los gestos son importantes, y esta pantomima es una oportunidad para los países que están en contra de posicionarse. Si la mayoría lo hicieran, es más efectivo el gesto que muchas resoluciones políticas", dice una persona.

Otras personas se preguntan por el fútbol

"Casualmente el festival se llama Eurovisión ¿está Israel en Europa? Creo que no y nadie lo menciona", dice otra. Otros usuarios van un poco más allá: "El principal patrocinador de Eurovisión desde 2020 es una empresa israelí llamada Moroccanoil. España es la tercera audiencia más grande de todo el concurso. Eso sí les hace pupa, aparte de evitar participar en esa operación de blanqueamiento".

Otros, en cambio, van más en la línea de Pedro Ruiz. Por ejemplo, una persona se pregunta si pasaría lo mismo en el fútbol: "La cuestión es qué hubiera ocurrido si el equipo de Israel de fútbol se hubiera clasificado para el mundial (acontecimiento de mucha más repercusión). ¿¿¿El equipo de España no habría participado??? Todos sabemos la respuesta".

Rodrigo Carretero
Rodrigo Carretero
MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy subdirector en El HuffPost España. Junto a todo el equipo, trato de que el medio conserve la esencia que le caracteriza desde su fundación: escuchar a la gente, no importa desde donde nos lea, apostando siempre por nuevos formatos y por el contenido que demanda la calle, tratado siempre con la máxima rigurosidad.

 

Sobre qué temas escribo

Me centro en virales, cultura digital y tendencias sociales, con especial atención a cómo ciertos fenómenos aparentemente ligeros abren la puerta a debates más profundos. Por ejemplo, el reportaje con el que se dio a conocer Alfredo Corell: “La charla de un profesor de universidad que puso en pie a todo un auditorio”. En aquella época, Corell era un desconocido para el gran público, pero a partir de ese artículo, que tuvo cientos de miles de lectores, su popularidad fue creciendo hasta convertirse en uno de los científicos más respetados de España, con galardones como el I Premio CSIC-Fundación BBVA de Comunicación Científica.

 

Mi trayectoria

Nací en Valladolid, estudié Periodismo en la Universidad de esa misma ciudad y fui becario en 'El Día de Valladolid'. Luego dejé mi tierra para cursar el Máster de Periodismo de la Universidad Autónoma de Madrid y trabajé un año en 'El País' antes de entrar a formar parte en 2012 del equipo de 'El HuffPost España'. Aquí he sido redactor de hard news, responsable de fin de semana, jefe de la sección de virales y, ahora, subdirector. Entre medias, durante un año fui jefe de redes sociales y multidistribución de contenidos en 'Los40'.

 

Una de mis aficiones es escribir ficción y he sido finalista en dos concursos literarios: el I Concurso de Microrrelatos 5’ y el Premio Internacional de Microtextos Garzón Céspedes.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 

 