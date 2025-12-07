Pedro Ruiz provoca un aluvión de reacciones con su postura sobre lo de Eurovisión: "¿Qué tipo de presión es esa?"

El actor y presentador Pedro Ruiz ha provocado una multitud de reacciones al mostrar su opinión sobre la renuncia de RTVE a que España participe en Eurovisión en 2026 después de que la Unión Europea de Radiodifusión (UER) haya confirmado la presencia de Israel en el festival.

La decisión del ente público se produce como cumplimiento al aviso que dio de que no iría al festival si estaba Israel. La 95ª Asamblea General de la UER, organizadora del concurso, ha decidido mantener a ese país como participante del certamen, así que otros como Países Bajos, Eslovenia e Irlanda tampoco acudirán. Islandia decidirá su postura la semana que viene.

Aunque muchos rostros conocidos han mostrado públicamente su apoyo a la decisión de RTVE (como Blanca Paloma, James Rhodes, Alfred o Xabier Fortes), no es el caso de Pedro Ruiz, que no acaba de ver claro el efecto que puede tener esa medida.

Pedro Ruiz: "No veo muy claro el daño"

"¿No acudir al festival de Eurovisión? ¿Qué tipo de presión es esa contra el gobierno israelí? No veo muy claro el daño que la retirada de una canción le pueda hacer a los misiles ¿Un gesto?", pregunta.

Son muchos los que han dado su opinión a raíz de esa pregunta. "Efectivamente es un gesto, y seguirán bombardeando con o sin boicot. Pero los gestos son importantes, y esta pantomima es una oportunidad para los países que están en contra de posicionarse. Si la mayoría lo hicieran, es más efectivo el gesto que muchas resoluciones políticas", dice una persona.

Otras personas se preguntan por el fútbol

"Casualmente el festival se llama Eurovisión ¿está Israel en Europa? Creo que no y nadie lo menciona", dice otra. Otros usuarios van un poco más allá: "El principal patrocinador de Eurovisión desde 2020 es una empresa israelí llamada Moroccanoil. España es la tercera audiencia más grande de todo el concurso. Eso sí les hace pupa, aparte de evitar participar en esa operación de blanqueamiento".

Otros, en cambio, van más en la línea de Pedro Ruiz. Por ejemplo, una persona se pregunta si pasaría lo mismo en el fútbol: "La cuestión es qué hubiera ocurrido si el equipo de Israel de fútbol se hubiera clasificado para el mundial (acontecimiento de mucha más repercusión). ¿¿¿El equipo de España no habría participado??? Todos sabemos la respuesta".