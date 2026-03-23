Pedro Ruiz se pronuncia sobre el "enfrentamiento" entre Torrente y Almodóvar: "Es como enfrentar el reguetón a los sudokus"

La nueva película de Torrente está provocando todo tipo de opiniones entre quienes ya la han visto. Nada nuevo, no obstante, pues el personaje credo por Santiago Segura siempre ha tenido una acogida muy similar entre el público.

Podría decirse que tiene benefactores y detractores a partes iguales. Algo parecido es lo que ocurre con Pedro Almodóvar. El director de cine manchego cuenta con un buen número de admiradores, pero también recibe críticas feroces.

En los últimos días se ha abierto un debate en torno a qué tipo de cine es el que más representa a nuestro país. Por un lado, el de Torrente, y por otro, el que encarnan las películas de Almodóvar. Sobre esta cuestión se ha producido el presentador y escritor Pedro Ruiz.

"No tiene ningún sentido"

"Es muy extravagante el pretendido 'enfrentamiento' entre Torrente y Almodóvar. Es ficticio", ha asegurado Ruiz, que ya opinó sobre esta última película de la saga en su cuenta de X, donde cuenta con más de 61.000 seguidores.

Según el televisivo, los de Almodóvar y Torrente "son mundos tan distantes y distintos que no tiene ningún sentido" compararles, pues "cada uno tiene su sitio". Asimismo, ha afirmado que tratar de equipararlos "es como enfrentar el reguetón a los sudokus".

De esta forma, Pedro Ruiz ha querido dejar claro que, en su opinión, este debate carece de sentido, pues según se intuye en sus palabras, la saga satírica creada por Santiago Segura tiene un público muy concreto, mientras que el cine del manchego triunfa entre otro tipo de espectadores.

La impresionante recaudación de 'Torrente presidente'

Torrente presidente está siendo todo un éxito en taquillas. Así lo afirman los datos que el propio Santiago Segura ha hecho un desglose de lo que ha recaudado su última película hasta la fecha.

Así, en su segundo fin de semana, Torrente presidente lleva recaudados 16 millones de euros. Por las salas han pasado ya dos millones de espectadores, lo que la convierte en la cinta la más taquillera de lo que va de año, según datos de Comscore.