Pide una caña en un bar de Salamanca y cuando le traen la cuenta alucina: "¿Cuándo hemos normalizado esto?"

El usuario salmantino de X David Sierra (@davizsierra) ha publicado un tuit tras haber pedido dos cañas y un pincho en un bar de Salamanca, cuya cuenta final le ha dejado alucinado.

El precio de los bares y restaurantes, así como de otros productos en general, llevan siendo temas de debate durante años, al aumentar cada vez más, sobre todo en las grandes ciudades. Pero esta vez ha sido la gota que ha colmado el vaso.

Dos cañas (una con limón), de 33 centilitros cada una, y un pincho, le ha supuesto una cuenta final de 8,40. Cada cerveza individual valía 3,40 euros, generando cientos y cientos de comentarios como respuesta. "¿Cuándo hemos normalizado esto?", ha respondido David.

Una de las respuestas más sonadas y compartidas ha sido la del 'influencer' y farmacéutico Guille Martín, conocido en redes sociales como @farmaenfurecida: "Cuando prefirieron dos meses de guiris que un año de provincianos".

También los ha habido irónicos: "Totalmente lamentable. No sé quién podría pedirse una caña con limón. Tienes toda la razón David, hay cosas que no pueden normalizarse". Por otro lado, también hay réplicas que han opinado que "ya tienes edad de preguntar el precio de cada consumición, y si te parece caro, vas a la tienda del barrio".

Al usuario @_guilleonidas le ha pasado lo mismo en otros bares, pero ante el hartazgo de los precios, ha asegurado que cada vez "salgo menos a tomar algo o cenar por ahí, no me gusta tener la sensación de que me están robando".