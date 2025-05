Pilar Eyre destaca lo que hace Letizia con la ropa y asegura que viene de mucho antes

La periodista Pilar Eyre ha hablado sobre un aspecto de la reina Letizia que hasta ahora poco se había dicho por la ropa que ha llevado en los eventos públicos.

Lo ha hecho en una entrevista en '3Cat' después de la graduación de la infanta Sofía, a la que acudieron tanto Felipe VI como Letizia. Asegura haberse quedado "muy extrañada" por la forma de comunicar que tiene la reina con su ropa.

"Ha inventado una nueva forma de comunicarse con los ciudadanos, que es a través de la ropa. Ella habla con la ropa", ha razonado la escritora, siempre al pie de la actualidad con la familia real.

El primer ejemplo que ha puesto sobre ella ha sido el estallido de la guerra entre Rusia y Ucrania: "Se puso una camisa ucraniana, y cuando una cumbre del clima se puso una falda reciclada, cuando va a Nueva York se pone cosas de Michael Kors".

Hoy miércoles 28 de mayo, los Reyes se han desplazado hasta Guadalupe, en Cáceres, para un acto oficial, en el que han tenido un encuentro con la Corporación Municipal y el Real Monasterio de Santa María.

"En Extremadura lleva un traje rescatado de una tienda de Valencia, estuve allí el otro día y me contaban que en una tienda de Benetusser había pedido la ropa con barro, luego la habían limpiado en zarzuela, pero que se le habían tenido que enviar con barro porque no tenían posibilidad de limpiarlo", ha relatado.

Sin embargo, no ha entendido por qué "demonios" se vistió de rojo para la graduación de su Sofía. "Nos envía un mensaje, pero yo todavía no he desentrañado cuál es", ha rematado.

