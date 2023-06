El plato de este concursante de 'MasterChef' deja una imagen única: "No lo he visto yo en 11 años"

El tiktoker Luca Dazi, uno de los concursantes más controvertidos de MasterChef, fue expulsado este martes del talent culinario de TVE, aunque eso sí, se fue dejando una de las imágenes más curiosas de la historia del programa.

El joven, en la prueba de eliminación, tuvo que cocinar una sepia con su tinta. Sin embargo y tras muchos problemas, acabó haciendo un desastre que incluso Jordi Cruz llegó a decir que no lo había visto en las ediciones anteriores.

Pepe Rodríguez probó el plato y tuvo que afrontar las consecuencias, ya que por una parte la teja de tinta se le había quemado y por otra había añadido tinta sin cocinar. Esta fue la que tiñó la lengua del chef y jurado de color negro provocando las carcajadas de los presentes. "No os lo comáis", llegó a decir a sus compañeros.

En medio del cachondeo que tenían, los jueces hicieron que Luca probara su propio plato y, como se podía imaginar, también se tiñó su boca de negro, provocando todavía más risas entre sus compañeros y el jurado.

"¿En qué momento se me ha ocurrido hacer este plato?", se preguntó el joven, mientras Cruz afirmó que "esto no lo he visto yo en 11 años".

Tras este desastre de plato y cuando llegó la sentencia final los jueces lo tuvieron claro: Luca era el expulsado. La experiencia del tiktoker en el talent acabó entre lágrimas, pero dejando una de las imágenes de la historia del programa.