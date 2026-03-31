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La UE pide 'apretarse el cinturón' por la crisis del petróleo, mete prisas a los países y hace suyo el decálogo de ahorro de la AIE: del teletrabajo a limitar el uso de vehículos privados
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La UE pide 'apretarse el cinturón' por la crisis del petróleo, mete prisas a los países y hace suyo el decálogo de ahorro de la AIE: del teletrabajo a limitar el uso de vehículos privados

El comisario de Energía de la Unión Europea advierte de que los efectos de la crisis en Oriente Medio irán para largo "aunque la paz llegara mañana". Plantea numerosas medidas a la espera de que Bruselas lance su propio paquete.

Miguel Fernández Molina
Miguel Fernández Molina
El comisario de Energía de la UE, Dan Jorgensen
El comisario de Energía de la UE, Dan JorgensenNicolas Economou vía getty images

"Aunque la paz llegara mañana, no volveríamos a la normalidad en un futuro previsible". Y por ello, la Comisión Europea pide 'apretarnos el cinturón' en la UE al menos en lo energético.

El comisario de Energía, Dan Jorgensen, ha instado a seguir las indicaciones ya planteadas por la Agencia Internacional de la Energía (AIE) hace días. El alto responsable europeo ha pedido reducir al máximo posible el consumo de combustibles, especialmente de diésel por la crisis sin fin del petróleo en Irán.

Son soluciones de consumo a corto plazo, pero con vistas a un horizonte a medio plazo, dado que la UE cree que el impacto del conflicto en Oriente Próximo sobre los mercados energéticos será prolongadoy "no debemos engañarnos pensando en que sea corto". No en vano, la misma AIE afirmó recientemente que en apenas semanas el impacto generado a los mercados ya es mayor que el de las dos crisis del petróleo de los años 70.

A juicio del responsable energético, hasta después de una potencial paz "seguiría habiendo consecuencias". Esto es así porque la infraestructura energética en la región "ha sido dañada por la guerra y continúa deteriorándose".

A la espera de un paquete de medidas específicas que Bruselas busca presentar "bastante pronto", Dan Jorgensen ha adelantado que la Comisión serña "flexible" en sus tiempos y en sus decisiones.

De momento, ha llamado a cierto ahorro personal y familiar con medidas de efecto inmediato y ha pedido a los gobiernos de 'los Veintisiete' darse prisa en sus propias medidas, actuar "coordinadamente" e inspirarse en el decálogo de la Agencia Internacional de la Energía.

Pivotando sobre sus recomendaciones, el comisario europeo ha insistido en la necesidad de fomentar el teletrabajo, reducir los límites de velocidad en carretera, animar al uso alterno de los vehículos privados y a su uso compartido para evitar viajes unipersonales —recurrente deseo del director de la DGT española, por cierto—, impulsar el transporte público o reducir el número de viajes en avión.

"Está claro que no se trata de un paquete único aplicable a todos por igual, en el que se espere que todos los Estados miembro implementen todas estas herramientas de reducción de la demanda, pero sí constituye un instrumento muy útil, y recomendamos firmemente que cada país evalúe qué opciones tiene a su disposición" ha añadido.

"Más vale estar preparados que lamentarlo después", ha advertido el político danés, que ha indicado también que Bruselas prepara un conjunto de herramientas más amplio. Según lo adelantado por el político danés y recogido por Europa Press, el conjunto incluirá medidas para facilitar el uso de instrumentos como los contratos por diferencia o los acuerdos de compra de energía, con el objetivo de desacoplar los precios del gas de los de la electricidad y reducir el impacto sobre los consumidores.

Igualmente contará con la simplificación y ampliación de las posibilidades de ayudas estatales para permitir a los Estados apoyar tanto a los hogares más vulnerables como a las industrias sometidas a una presión extraordinaria por el aumento de los costes energéticos.

Miguel Fernández Molina
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Soy redactor de actualidad y última hora en El HuffPost, donde coordino el turno de tarde, con todo lo que ocurre en España y el mundo... que no es poco.

 

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Mi trayectoria

Nací en un precioso pueblo de Jaén llamado Sabiote. En cuanto a mi carrera profesional, soy licenciado en Periodismo por la Universidad Complutense de Madrid. Inicié mi camino periodístico en el portal Mundotoro.com, de donde di el salto tras ocho años y algunos proyectos paralelos a El HuffPost, la que es mi casa desde 2019.

 

 

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