Israel intensifica su ofensiva en el sur de Líbano: destruirá todas las viviendas "como en Gaza"

Columnas de humo ascienden tras un ataque de Israel en los suburbios del sur de Beirut (Líbano), el 12 de marzo de 2026.

Israel intensifica los ataques en el sur de Líbano. Su ministro de Defensa, Israel Katz, ha señalado este martes planes para "destruir todas las casas" en aldeas libanesas próximas a la frontera, siguiendo el "modelo de Gaza". Asismismo, ha señalado que desde Tel Aviv tienen la intención de establecer una zona de seguridad que "elimine" cualquier amenaza en el norte de Israel.

En unas declaraciones tras una reunión con altos cargos militares del Ejército de Israel, Katz ha declarado que "se destruirán todas las viviendas de las aldeas libanesas cercanas a la frontera siguiendo el modelo de Rafá y Beit Hanún en Gaza", todo con el objetivo declarado de "eliminar de una vez por todas las amenazas cerca de la frontera".

En este sentido, ha desvelado que las autoridades israelíes no contemplan el regreso de los 600.000 libanesas desplazados desde esta zona, en el sur de Líbano, hasta que se completen los planes para establecer esta zona y se garantice la seguridad del norte de Israel. "Las Fuerzas de Defensa de Israel establecerán una zona de seguridad en el interior de Líbano y mantendrán el control de seguridad sobre toda la zona hasta el río Litani", ha argumentado.

En este sentido, ha vinculado la operación militar en Líbano con la guerra en Irán, insistiendo en que la estrategia israelí busca "separar Líbano del escenario iraní", incidiendo en que el objetivo es "arrancar los dientes a la serpiente y privar a Hezbolá de su capacidad de amenazar".

Las autoridades de Israel han declarado su intención de alcanzar con unidades terrestres el río Litani, frontera geográfica entre el sur de Líbano y el resto del país, lo que ha hecho saltar todas las alarmas en Beirut por el temor a una nueva anexión territorial de Israel.

En el marco de esta ofensiva han muerto ya más de 1.200 personas en Líbano, con 3.600 heridas y más de un millón de desplazados. Israel ya había lanzado durante los últimos meses decenas de bombardeos contra el país, a pesar del alto el fuego alcanzado en noviembre de 2024, argumentando que actúa contra actividades de Hezbolá.

Líbano pide ayuda a la ONU

El representante permanente del Líbano ante la ONU, Ahmad Arafa, ha pedido este martes al Consejo de Seguridad que actúe para proteger la integridad territorial libanesa ante el aumento de la presencia israelí en el sur del país y el aumento de la retórica expansionista.

"Instamos al Consejo a que adopte las medidas necesarias para exhortar a Israel a que frene sus incursiones y amenazas a la integridad territorial del Líbano, así como su integridad política; a que retire sus fuerzas de las fronteras internacionalmente reconocidas y a que cumpla con la carta de Naciones Unidas", ha pedido en una sesión del máximo órgano de la ONU convocada de urgencia tras la solicitud de Francia e Indonesia.

Además, en las últimas horas, la muerte de tres miembros de la Fuerza Provisional de las Naciones Unidas para el Líbano (FPNUL, también conocida como FINUL o UNFIL, por sus siglas en francés y en inglés) por un ataque "de origen desconocido", según la ONU, ha centrado la atención en la zona.