Preguntan a Anabel Alonso si los actores son 'rojos subvencionados' y su réplica es digna de Goya
Virales

"Es algo que sólo pasa en este país".

La actriz Anabel Alonso
La actriz Anabel Alonso

La actriz Anabel Alonso, mejor actriz de teatro de los Fotogramas de Plata en dos ocasiones, por su papel en Nunca estuviste tan adorable y Confesiones de mujeres de 30, y mejor actriz de televisión, en 1993, por su trabajo en la serie Los ladrones van a la oficina, ha ofrecido una entrevista al diario El Español en la que ha hablado con claridad sobre si los actores son unos 'rojos subvencionados'.

"La verdad es que no sé por qué piensan eso. Es algo que sólo pasa en este país. En ningún país europeo pasa. Y la derecha en España siempre ha sido muy culta e ilustrada", ha defendido en primer término.

Anabel Alonso ha justificado que este tipo de comentarios dan "rabia" porque "luego ves los suplementos culturales de los diferentes periódicos conservadores y son una maravilla".

"Pero lo que ocurre es que, a los actores, que podemos ser altavoces y tener una sensibilidad con diferentes causas sociales, se nos tacha de rojos por ese hecho", ha justificado.

Anabel Alonso ha destacado que es "lícito que un actor diga lo que piense y reivindique". "Entonces, ¿qué quieren?, ¿pensamiento único? Me parece muy injusto que nos estigmaticen de esa manera. Además, uno puede tener ideas progresistas y que te las rebatan, pero a ese odio no le encuentro sentido", ha añadido.

La intérprete también ha contado que le han llamado subvencionada en más de una ocasión. "Bueno, a mí me han llegado a decir que Podemos me había pagado 4 millones de euros. Imagínate", ha señalado entre risas.

Al preguntarle sobre qué le pide a la derecha, la actriz ha confesado que le gustarían que sean "como la derecha europea, como los conservadores en Reino Unido, o una derecha cristiana, pero que no comulgue con ciertos discursos y que no colabore en lanzar estos mensajes". "Toda radicalidad habría que desterrarla de todos los partidos", ha expuesto.

