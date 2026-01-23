Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
Preguntan a Angy Fernández si le han "sorprendido" las denuncias contra Julio Iglesias y es tajante sobre quienes le defienden
Preguntan a Angy Fernández si le han "sorprendido" las denuncias contra Julio Iglesias y es tajante sobre quienes le defienden

"Entre nosotras no tenemos que apoyar".

La cantante Angy Fernández y el cantante Julio Iglesias.
La cantante Angy Fernández y el cantante Julio Iglesias.

La cantante y actriz española Angy Fernández, que presentó este jueves el lanzamiento de su nuevo single, Años nuevos, ha respondido a si le han "sorprendido" las denuncias contra Julio Iglesias el pasado 5 de enero por dos extrabajadoras de sus mansiones de Punta Cana y Bahamas por presuntos delitos de trata de blancas, acoso y agresión sexual.

La investigación publicada por Eldiario.es y Univisión ha despertado toda una ola de reacciones en redes sociales, así como de personalidades conocidas del mundo de la música, política y de la cultura en general. Una de las últimas ha sido la de Angy, que ha sido muy sincera en su reacción.

"¿Me ha impactado? Sí. ¿Me ha sorprendido? No", ha expresado al principio en unas declaraciones ante los medios de comunicación, recogidas por Europa Press. 

No le sorprende

"No sé por qué, nunca me habían contado nada de él, pero es que hay... no sé. No me sorprende que de repente un hombre tan poderoso y mayor... Luego las imágenes que salen de él besando a otras mujeres, o sea, como que no me sorprende", ha expresado la cantante.

Sin embargo, luego ha añadido que "hasta que no se demuestre lo contrario" es una persona "inocente, se supone". Como artista, le ve como alguien a quien "se le ha admirado mucho siempre".

Espera, además, que sea "mentira, sobre todo por las víctimas". Preguntada sobre que también está bien que alcen la voz, Angy está completamente de acuerdo: "Yo creo que hay que alzar la voz y no hay que tener miedo, entiendo que haya miedo, porque ya han salido personas defendiendo a Julio, bueno, si aún no hay pruebas entiendo que lo defiendan".

Sobre los que le defienden

A pesar de que entienda que haya personas que le defiendan porque todavía "no hay pruebas", ha replicado que, al fin y al cabo, "defienden una cosa que pone de inválida a las víctimas que han sufrido, a lo mejor, un acoso".

"Hay que tener cuidado con eso, porque a lo mejor hay más víctimas ahí que les da miedo hablar por eso, porque entre nosotras nos tenemos que apoyar", ha rematado, tajante.

