Preguntan a Juanma Moreno por lo que dice Ayuso del Gobierno y el accidente en Adamuz: pocos han dado una lección como lo ha hecho él

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha dado una auténtica e indirecta lección a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Durante una rueda de prensa para hacer balance del dispositivo de emergencias para atender a los heridos en el accidente ferroviario de Adamuz, le han preguntado por su crítica al Gobierno.

En una entrevista en Onda Madrid, Ayuso pronunciaba que "sabemos lo que está pasando, todo el mundo conocemos a este gobierno, sabemos que esta ley del silencio obedece a que necesitan ganar tiempo como en el apagón para buscar culpables y despistar".

Además, ha criticado que se están desviando "algunas polémicas" porque el pasado lunes empezaba "la cuestión del expresidente Zapatero". Y ha rematado advirtiendo: "Ese tema, cuando pase lo de los trenes, volverá".

La lección de Juanma Moreno

Moreno ha sido preguntado precisamente sobre si compartía esas palabras y se ha llevado el aplauso unánime en las redes sociales por su contestación, en el que no ha mencionado a Ayuso, pero sí dice mucho.

"Bueno, me va a permitir usted, que estamos en luto oficial. Hace escasamente tres horas que hemos extraído dos cadáveres. Dos familias rotas y que no entre yo en polémica. No soy una persona de polémica y mucho menos en un día como el de hoy", ha expresado al principio.

Además, ha aclarado también que "tiempo habrá y tiempo tiene que haber" para que se investigue el accidente y se sepa lo que ha sucedido.

"Desde luego debemos de saberlo y los ciudadanos necesitan saber qué ha ocurrido en este accidente y entendemos que hay dos investigaciones ahora mismo abiertas, y espero y deseo, que cuanto antes arroje luz a las muchísimas dudas que hay ahora mismo", ha añadido.

"Los ciudadanos se preguntan por qué ha ocurrido y que ha generado un nivel de desconfianza sobre la seguridad en los ferrocarriles

"Me voy a dedicar a lo importante"

Ha concluido pidiendo que "vamos a darle su tiempo" y ha afirmado que se va a dedicar "a lo importante" que es, precisamente, "el restablecimiento de la dignidad de las víctimas".

"Que por fin las víctimas, y digo víctimas porque las familias también son víctimas, puedan recuperar sus seres queridos y puedan pasar este trance tan doloroso y complicado", ha rematado Bonilla.