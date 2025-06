Preguntan a Luis Tosar si la legislatura es una oportunidad perdida para la izquierda y él responde sin pensárselo 

El actor Luis Tosar ha concedido una entrevista al diario El Mundo para promocionar su nueva serie Matices en la que, además de charlar de su trabajo, también ha repasado su carrera como actor o se ha mojado sobre diversos asuntos políticos como, por ejemplo, el desempeño del actual Gobierno o los ataques israelíes sobre la Franja de Gaza.

Preguntado por si la legislatura actual ha sido una oportunidad perdida para la izquierda, Tosar ha sentenciado que "sí" de forma rotunda porque, ha argumentado, "se están ejecutando muy pocas medidas y políticas realmente progresistas". "Es evidente que tampoco es fácil en el actual panorama político tan segmentado, pero todos pierden el tiempo en pelear y embarrar. Se ha establecido que las reglas del juego ahora son estas y parece que nadie, ni de izquierdas ni de derechas, quiere bajar las cosas a tierra y decir: 'Hostia, ya basta'", ha añadido.

El actor, además, ha comentado que pueden estar en el Parlamento esta semana, la siguiente y las diez próximas charlando y lanzando mensajes para que viralicen, pero que en realidad no están haciendo nada práctico. "Lo único que estamos consiguiendo es cerrar filas cada uno para su lado. Es frustrante", ha asegurado.

Sobre Israel, Tosar se ha mojado al ser preguntado por lo que más le indigna: "La impunidad de Israel me encabrona muchísimo cada día. No puede ser que un país haga lo que le sale de las reales pelotas y que la comunidad internacional no sirva absolutamente para nada. Estos últimos días parece que empieza a haber algo de contestación, pero en la práctica seguimos igual. ¿Estos señores pueden masacrar a civiles cuando quieran? Joder, tiene que haber algún tipo de poder colectivo que pueda frenar mínimamente esto".

El actor ha opinado que "Europa no puede ser tan mindundi" porque es una "sensación de impotencia muy grande" cuando se hace preguntas como estas: "¿Todo el mundo me está vendiendo una moto cuando dicen que les parece muy mal el genocidio y que el embargo de armas a Israel tiene que ser efectivo ya? ¿Realmente está ocurriendo algo que refrende esas palabras o toda Europa tiene claro que esto es una cosa que se dice, pero en realidad no se van a tomar medidas nunca?".