Prueba los tres turrones más famosos de Mercadona: su clasificación está muy clara

Mercadona, como muchos otros supermercados en España, parece decidido a desafiar el calendario festivo de 2025 y, antes incluso de que pase el puente de Todos los Santos, ha decidido llenar las estanterías de sus tiendas con un arsenal de turrones que harían dudar al mismísimo Papá Noel si ya ha llegado el momento de preparar el trineo, o si Rudolph y el resto de sus compañeros tendrían que empezar a entrenar para el reparto de regalos.

Cuando está a punto de cumplirse un mes de la llegada del primer turrón a las estanterías de los supermercados de Juan Roig, el creador de contenidos @ChicoGamerrEXE, con el hambre de quien ve la Navidad más cerca y sin pensárselo dos veces, se ha pasado por el Mercadona más cercano para asaltar sus estanterías y llevarse a casa los que él considera que son los tres turrones más populares de los que vende el distribuidor de alimentación: el de galletas Oreo con chocolate blanco; el turrón de pistacho y el de sabor a Kinder.

"Novedades de mi franquicia favorita", anuncia el creador de contenidos, turrón en mano, en los primeros segundos del vídeo en el que ha quedado registrada su misión: hincarle el diente a alguno de los productos que ya han llegado a las estanterías de Mercadona a dos meses de la Navidad 2025. "¿No es increíble que estén poniendo ya los turrones y todavía no ha pasado ni Halloween?", llega a preguntarse ChicoGamerrEXE antes de la cata.

"Este estaba el año pasado y este también, pero como soy un gordinflón me los voy a comer todos", dice mientras abre la que para él es la novedad de este año en Mercadona: el turrón de galletas Oreo con chocolate blanco. "Físicamente es una locura. La verdad es que pedazo de pinta, tío", comenta mientras se le hace la boca agua y prepara las papilas gustativas para saborear uno de los productos clásicos de Navidad. "Quitando que de un bocado casi me como la tableta entera, muy muy bueno. Nueve de diez", concluye.

Después es el turno de un viejo conocido: el turrón de pistacho. "He querido probarlo otra vez porque como de año a año, a veces cambian la receta...". Es entonces cuando le da un mordisco y, sorpresa, "sabe muchísimo a pistacho". Para terminar la cata, turno para otro de los turrones estrella de Mercadona, el de crema con sabor a huevo Kinder. Ni fu ni fa.

Así que sin dar muchos rodeos ni tampoco dar tiempo a que surjan polémicas estériles, el tiktoker español hace pública su clasificación de los mejores turrones de Mercadona: en la tercera posición, el de huevo Kinder; en segunda posición, el clásico de pistacho y en la primera posición, redoblan los tambores... ¡el de galletas Oreo con chocolate blanco!

Los comentarios del vídeo no decepcionan y confirman también que el ranking turronero de ChicoGamerrEXE despierta pasiones y un intenso debate. Un seguidor dispara directo: “El de pistacho es una locura”, mientras otro sube la apuesta por el dulce más popular: “El de Kinder es el mejor, está riquísimo, brother”. Y como en toda mesa navideña que se precie, tampoco faltan los que miran con lupa los ingredientes: “Mira cuánto tiene de azúcar”, advierte uno, que completa el aporte con una crítica culinaria: “Está demasiado dulce, tiene tanto azúcar que resulta un poco empalagoso”.

Los nostálgicos y los aventureros también se dan cita en los comentarios del vídeo para hablar de los nuevos sabores de este año y las alternativas en otros supermercados. “Vas al Aldi, que ya han puesto y hay muchísimos más, como 8-10 de sabores diferentes”, le dice uno, mientras otro se pone filosófico: “Siento que cada año que pasa los turrones son cada vez más pequeños ”.