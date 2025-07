"Quiero agradecer a Feijóo que mostrase la derecha más rancia, chusca y zafia que quiere imponer"

Aún resuenan por toda España las palabras que Alberto Núñez Feijóo pronunció este miércoles en el Congreso de los Diputados sobre los negocios de su suegro, el padre de Begoña Gómez.

En Mañaneros, Javier Gallego ha sido implacable a la hora de hablar del presidente del PP, al que ha dado directamente las gracias "por la encomiable labor que hace para salvar al presidente de este Gobierno" que ha afirmado que es "mucho más eficaz que la que hacen los socios de investidura".

"Le quiero agradecer a Núñez Feijóo que se mostrase más 'fakejoo' que nunca. Capaz de decir en una sola frase que el presidente del Gobierno vive de los prostíbulos de su suegro. Son saunas legales. Que nombró a su mujer catedrática, ella hizo una cátedra en la universidad, es una cosa muy distinta. O que le dio un cargo a su hermano cuando no era ni diputado", ha afirmado.

También le ha dado las gracias a Feijóo por mostrar "la derecha más chunga, rancia y zafia que quiere imponer porque no hay nada que movilice más a la izquierda". Ha criticado que el líder del PP no haya puesto un cordón sanitario a Vox "que quiere expulsar a ocho millones de personas porque eso no sólo va a movilizar a la izquierda, va a conseguir que los empresarios que explotan a los migrantes sin papeles también se movilicen".