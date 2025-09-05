Ramón Espinar responde sin paliativos a Juanma Castaño tras sus críticas a las protestas en La Vuelta

Juanma Castaño ha sido tendencia en redes estos días después de sus palabras sobre las protestas contra la participación del equipo de Israel en La Vuelta a España a su paso por Bilbao, donde la carrera tuvo que ser suspendida a tres kilómetros de la meta porque no se podía garantizar la seguridad de los participantes.

"Qué va a ser de La Vuelta a España porque no podemos estar así todos los días. ¿Se va a repetir lo de hoy? ¿Va a volver a ocurrir? El equipo Israel que sigue en carrera y luego hay gente dentro de la propia Vuelta que lo mejor para todos es que se fueran y no deja de ser una victoria para los que están extorsionando de alguna forma esta vuelta ciclista a España", dijo en El partidazo de Cope.

Señaló que la gente que no está de acuerdo con estas protestas "no quiere decir que no condenemos y lamentemos todo lo que está ocurriendo en Gaza": "Ya hemos dicho que hay que respetar todos los mensajes, las banderas, las pancartas, los gritos, las protestas, lo que sea, pero no que aquello que atente contra la libertad y la seguridad de gente que no tiene nada que ver en este conflicto como son los de la ciclistas".

"Entre las personas tan afectadas en el día de hoy, estoy convencido que había algunos que hasta hace dos días estaban celebrando el asesinato de guardias civiles, de concejales, de policías o de militares", afirmó también, siendo esta la frase más polémica de su discurso.

A esto ha reaccionado Ramón Espinar, que ha dejado claro que es oyente de Juanma Castaño pero que no comparte sus palabras sobre La Vuelta.

"Soy oyente de Juanma Castaño de cuando hacía el inalámbrico de la SER. Creo que es buen tipo, en plan amigo de sus amigos y con códigos. Pero es un cuñao de época, ha estudiado menos que poco y no tiene ni puta idea de lo que está diciendo ni nadie que le diga que deje de cavar", ha sentenciado el exsenador de Podemos.

Pero aquí no queda la cosa. Las redes recuperaron también unas palabras de Castaño sobre la presencia de Rusia en el deporte después de la invasión de Ucrania.

"El deporte ha reaccionado por fin a la invasión de Rusia en Ucrania y lo ha hecho con la expulsión de equipos rusos de diferentes competiciones. Por ejemplo, lo más importante en la Europa League y la exclusión, de momento, de la selección de cara al Mundial de Qatar. Y en otro tipo de competición excluyendo directamente a los equipos rusos, su bandera, su himno y absolutamente todo", dijo entonces.

Juanma Castaño defendió en 2022 que "hay gente que interpreta que no se debe mezclar el deporte con la política": "Esto no es mezclar deporte y política. Esto es sencillamente hacerle ver a Rusia que la vida no puede seguir siendo normal cuando tu país invade un territorio libre y democrático. Salirse por ahí no tiene ningún tipo de sentido".

El periodista de la Cadena COPE justificó que ir por ahí "no tiene ningún tipo de sentido" y que "sería muy incómodo ver ahora mismo ver un partido con toda la normalidad entre un equipo cualquiera de Europa o del mundo y un equipo ruso".

"Lo primero es que haya paz y, desde luego, lo último es saber si Rusia va al Mundial o no. Eso no nos importa, lo que nos importa es que haya paz en Ucrania, que es lo que quieren los ucranianos y el resto de los ciudadanos del mundo", sentenció.