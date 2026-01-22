Ramoncín describe de forma concisa lo que es ser de izquierdas y habla de lo que ve a diario: "Hay cosas que no se sostienen"

El cantante Ramoncín ha sido entrevistado este miércoles en La Noche, del canal 24 Horas, por el periodista Xabier Fortes y ha hablado de la situación política en España tras explicar cuál es su postura ideológica.

"¿Sigue teniendo sentido seguir hablando de progresistas y conservadores?", ha comenzado preguntándole el presentador. Fortes, además, ha añadido que él siempre se ha mantenido siempre como una persona progresista y le ha cuestionado si cree que, en el debate que estamos asistiendo dentro de una sociedad que se ha vuelto bastante encanallada, hay que seguir reivindicando las ideologías.

"Hay un cacao tan grande que puedes tener una intervención y en el mismo día te pueden llamar facha y rojo. En el mismo día", ha comenzado respondiendo Ramoncín. Esas palabras se las ha confirmado automáticamente el conductor del programada de RTVE.

"Es una cosa completamente insólita, pero algunos creemos en el reparto equitativo de la riqueza, en la justicia, en ser justos, en la justicia social. Incluso yo voy un poco más lejos, y es que algunos todavía creemos en la plusvalía, que eso nos lo enseñó el amigo Marx, porque entendemos que el que genera una inmensa riqueza a base de trabajadores con un sueldo lamentable debería responder ante eso", ha sentenciado.

Ramoncín tras hacer esta radiografía de la sociedad ha proseguido definiéndose a él mismo: "Yo soy una persona animalista, feminista y hay una serie de cosas en las que creo".

"Esto cuesta trabajo entender"

Además, también ha asegurado que "es muy bueno saber quién está a cada lado porque hay cosas que no se sostienen".

Ha puesto el siguiente ejemplo: "No puedo entender que un trabajador que tenía un sueldo mínimo de 700 euros y ahora lo tiene de 1.200 euros desprecie a quién lo ha hecho. No hablo de la persona, pero sí de la ideología. Esto cuesta trabajo entender".

Finalmente, ha acabado reflexionando diciendo que "las ideologías son tan fuertes que hay cosas que son tan obvias de ver y hay gente que se niega a hacerlo". "Ya sabemos todo lo que es Trump, aquí hay Trumpismo y sabemos lo que pasa en algunos sitios, en la Comunidad de Madrid más que en ningún otro, pero gente que es sensata sigue yendo por ese camino", se ha resignado.