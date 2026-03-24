Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
Su novio se llama Mikel Merino y esto es lo que le pasa cada vez que reserva en un restaurante
Virales
Virales

Su novio se llama Mikel Merino y esto es lo que le pasa cada vez que reserva en un restaurante

Van a tomar medidas. 

Álvaro Palazón
Álvaro Palazón
Montaje de una foto con el DNI del novio de @mcnuela y un restaurante
Montaje de una foto con el DNI del novio de @mcnuela y un restaurante@mcnuela/ getty

Cualquiera que haya querido salir a comer o a cenar a un restaurante en una gran ciudad sabe que ahora mismo es casi imposible hacerlo sin reserva. Según un reciente estudio de CoverManager que ha analizado infohoreca los españoles han adquirido el hábito de reservar mesa antes de salir.

El informe, llamado Las Mesas Hablan analiza el comportamiento de millones de usuarios en restaurantes españoles durante 2025 y hay datos muy relevantes que muestran un importante cambio en la vida de los españolesel 62% de las visitas a restaurantes se realiza con reserva previa.

Como recoge el citado medio, el estudio analiza la gestión de 78,4 millones de mesas y cerca de 264,4 millones de comensales. A grandes rasgos, la hostelería creció en términos económicos un 3,1% y el número de establecimientos creció un 1,6%.

El Mikel Merino 'fake'

Siempre se ha sabido que reservar mesa si eres una persona conocida es más sencillo y sino que se lo digan a la usuaria de TikTok @mcnuela que en un hilarante vídeo ha explicado lo que ocurre cada vez que su novio, que se llama Mikel Merino, igual que el futbolista del Arsenal y de la Selección Española, reserva una mesa. 

"Mi novio es Mikel Merino pero no este Mikel Merino. Cada vez que reserva en un restaurante se piensan que va a ir el futbolista", ha explicado al ir a comer al Asador Donostiarra, uno de los asadores más famosos de Madrid. 

"Nos ha pasado varias veces pero es que justo en este restaurante tenía como mucho sentido porque mirad cuántos futbolistas han venido", ha contado, mostrando las paredes llenas de cuadros de los dueños con futbolistas como Sergio Ramos. 

Ha contado que muchas veces acaban de risas con los camareros "después de ver su cara de decepción cuando nos han visto llegar a nosotros". La usuaria de TikTok ha preguntado quiénes tienen nombres de famosos y muchos han respondido tirando de humor. 

"Me llamo Shakira y un día reservamos en un restaurante de Madrid mediante llamada telefónica y pusieron la reserva a mi nombre y tuvimos que decir por teléfono que no era la cantante y se decepcionaron", dice una. 

Álvaro Palazón
Álvaro Palazón
MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy el jefe de Virales en El HuffPost España y tratamos de enseñarte todas las noticias que se te pueden haber escapado y que no sabías que necesitabas leer.

 

Sobre qué temas escribo

Escribo sobre todo lo que rodea a la televisión y lo que ocurre en ella: política, series, cine. Además, cubro grandes eventos como elecciones, Eurovisión, los Goya, JJOO, Mundiales y Eurocopas y trato de buscar las noticias y los comentarios que en otros medios no tienen cabida y que suelen pasar desapercibidos, pero que contados al estilo Huff son interesantes para los lectores.

 

Mi trayectoria

Nací en Benidorm en 1990 y como buen millennial siempre me ha interesado más el pasado que el presente. Quise ser periodista desde que tengo uso de razón. Soy licenciado por la Universidad Miguel Hernández de Elche (UMH) y toda mi trayectoria la he hecho en 'El HuffPost', donde llegué con 25 años y donde llevo ya 10 años trabajando. He participado en podcast, en programas de radio y tengo la sección gastronómica Huffeando con Pablo, donde salimos a probar comida con el influencer Cenando con Pablo.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 

TERRITORIO PARADORES

Más de Virales

Comentar: 0
Ver normas
Ver tus comentarios en tu perfil
!
Los comentarios de esta noticia están cerrados
Regístrate ya tengo cuenta
Rellena tu nombre y apellidos para poder comentar
completa tus datos
!
Comenta con respeto, tu opinión se publicará con nombres y apellidos