Su novio se llama Mikel Merino y esto es lo que le pasa cada vez que reserva en un restaurante

Montaje de una foto con el DNI del novio de @mcnuela y un restaurante

Cualquiera que haya querido salir a comer o a cenar a un restaurante en una gran ciudad sabe que ahora mismo es casi imposible hacerlo sin reserva. Según un reciente estudio de CoverManager que ha analizado infohoreca los españoles han adquirido el hábito de reservar mesa antes de salir.

El informe, llamado Las Mesas Hablan analiza el comportamiento de millones de usuarios en restaurantes españoles durante 2025 y hay datos muy relevantes que muestran un importante cambio en la vida de los españoles: el 62% de las visitas a restaurantes se realiza con reserva previa.

Como recoge el citado medio, el estudio analiza la gestión de 78,4 millones de mesas y cerca de 264,4 millones de comensales. A grandes rasgos, la hostelería creció en términos económicos un 3,1% y el número de establecimientos creció un 1,6%.

El Mikel Merino 'fake'

Siempre se ha sabido que reservar mesa si eres una persona conocida es más sencillo y sino que se lo digan a la usuaria de TikTok @mcnuela que en un hilarante vídeo ha explicado lo que ocurre cada vez que su novio, que se llama Mikel Merino, igual que el futbolista del Arsenal y de la Selección Española, reserva una mesa.

"Mi novio es Mikel Merino pero no este Mikel Merino. Cada vez que reserva en un restaurante se piensan que va a ir el futbolista", ha explicado al ir a comer al Asador Donostiarra, uno de los asadores más famosos de Madrid.

"Nos ha pasado varias veces pero es que justo en este restaurante tenía como mucho sentido porque mirad cuántos futbolistas han venido", ha contado, mostrando las paredes llenas de cuadros de los dueños con futbolistas como Sergio Ramos.

Ha contado que muchas veces acaban de risas con los camareros "después de ver su cara de decepción cuando nos han visto llegar a nosotros". La usuaria de TikTok ha preguntado quiénes tienen nombres de famosos y muchos han respondido tirando de humor.

"Me llamo Shakira y un día reservamos en un restaurante de Madrid mediante llamada telefónica y pusieron la reserva a mi nombre y tuvimos que decir por teléfono que no era la cantante y se decepcionaron", dice una.