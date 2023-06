Revilla revela la conversación que tuvo con Feijóo tras arrebatarle este el gobierno de Cantabria

El que ha sido hasta ahora presidente de Cantabria nada menos que ocho años, durante dos legislaturas, Miguel Ángel Revilla, ha sido entrevistado este sábado en laSexta Xplica, el programa de debate presentado por José Yélamo.

Hablando del éxito del Partido Popular en las Elecciones Municipales y Autonómicas del pasado 28 de mayo, ha revelado la conversación que tuvo con el líder de la formación azul, Alberto Núñez Feijóo.

"Me dijo que lo sentía mucho, aunque, bueno, supongo que no lo sentía, estaría encantado, pero era una cortesía", ha empezado relatando el político, a pesar de que ambos tienen "muy buena relación".

Asimismo, Revilla ha confesado cuál es el objetivo del PP cántabro: "Me dijo que la intención que tenían ellos era, en lo posible, gobernar en solitario. Yo le adelanté que no sabía qué opinión tendría el partido, pero esa es mi opinión también. Dijo que me lo agradecía".

También ha contado que, aunque Feijóo fue quien le llamó primero, tendría que haber tomado él la iniciativa para darle enhorabuena, algo que sí hizo con la presidenta popular de Cantabria en la región, María José Saénz de Buruaga.

"A Feijóo debería haberle llamado yo (...) A Saénz le dije que estábamos a su disposición para cuando quisiera hablar conmigo y con el partido", ha explicado a continuación.

En cuanto a las Elecciones Generales del próximo 23 de julio, ha dado como ganador a Feijóo, augurando que "es su momento". No obstante, también ha admitido que "la economía española actual es la mejor de toda Europa".

En cuanto al PSOE, así se ha referido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez: "No, no me ha llamado. Si no llamó ni a Page que es de su partido hasta después.. Aunque creo que ya han hablado".

Al hilo del tema, en un momento dado, también ha opinado que el mando "que pone en marcha Sánchez es uno con pegado original porque engañó" a España al pactar con los actuales socios de Gobierno.

Para terminar, ha hecho autocrítica y ha reconocido que hay que "asumir" la derrota: "Yo no soy de los que dicen que el pueblo ha sido ingrato. El pueblo no se equivoca nunca".