Rufián se ríe directamente de Feijóo: "Es que Feijóo es malo, es un tío que es malo"

El portavoz de ERC, Gabriel Rufián, ha vuelto a dar de qué hablar con sus declaraciones sobre el presidente del PP, Alberto Nuñez Feijóo, al que ha criticado entre risas durante una entrevista en directo con el presentador del programa 'Mañaneros 360', Javier Ruiz.

"¿Cómo lee usted el gesto del Partido Popular forzando la comparecencia de Sánchez año y medio después de haber incluido ese nombre en las listas?", le ha preguntado Ruiz al portavoz de ERC, haciendo referencia a la afirmación de Feijóo de llevar a Pedro Sánchez a la comisión de investigación del Senado por el Caso Koldo.

"Pues que tiene mayoría absoluta, pueden hacer prácticamente lo que quieran en el Senado, como todo el mundo sabe. La comisión de investigación... Pues cada citado sale ahí reforzado porque los 'interrogadores del Partido Popular', los senadores en definitiva de la comisión, pues son malos, son malos parlamentarios, lo hacen mal", ha asegurado Rufián.

"Entonces gente como Ábalos y como Koldo han salido casi a hombros. Seguramente el presidente Sánchez, que es bastante mejor orador y parlamentario, no solamente que Feijóo, sino que la mayoría de la gente que rodea, tanto senadores como congresistas, a Feijóo, pues saldrá a hombros", ha continuado el político.

"Y al final aquí la clave de las sesiones de control, donde se le ve las costuras a la gente, es si eres buen o mal parlamentario y orador, y es que Feijóo es malo, es un tío que es malo", ha afirmado portavoz de ERC, sin pelos en la lengua.

"Ahora, eso no significa nada, ha habido gente que también era mala hablando y que han llegado a presidir países. Pero bueno, creo que simplemente es una muestra más de que a Feijoó se le da mal esto de hablar y sobre todo que le marca la agenda a gente que le hace estar muy incómodo, pues como Ayuso y como Abascal", ha incidido Rufián.

"Allá él, yo sí que a Casado le dije meses antes de que lo mataran políticamente que cuidado, que le estaba marcando la agenda el PP de Madrid y a Feijóo le dije también hace unos meses, cuidado porque le empieza a marcar la agenda el Partido Popular de Madrid", ha recordado el político catalán.

"Y creo que las salvajadas respecto, por ejemplo, al tema del aborto, respecto al jardín en el que se ha metido con Gaza... creo que demuestra el hecho de que Ayuso se manda en el Partido Popular, ya sea por silencios cómplices cuando habla o dice alguna salvajada, o cuando le aplaude", ha concluido el diputado.