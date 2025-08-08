Rufián aún llega a tiempo para retratar a PP y Vox por Jumilla: una frase y 4.000 'me gusta'

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo; el portavoz parlamentario de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián; y el presidente de Vox, Santiago Abascal; en sendas imágenes de archivo, respectivamente.

El polémico acuerdo entre el PP y Vox en la localidad murciana de Jumilla que conlleva en la práctica la obstaculización de que la comunidad musulmana pueda realizar los rezos colectivos en dos de sus festividades más sagradas, en instalaciones deportivas municipales, sigue marcando la actualidad.

Mientras arrecian las acusaciones de xenofobia y racismo contra la derecha y la ultraderecha españolas, este viernes se ha producido un nuevo pronunciamiento de una conocida figura política.

Se trata del portavoz parlamentario de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, quien tirando de característico estilo mordaz ha dejado una dura publicación en su cuenta oficial de X -antes Twitter-, retratando el pacto de ambas formaciones.

Rufián deja muy claro donde quieren las dos derechas a los migrantes

En esa línea, Rufián ha sentenciado en X que: "No los quieren rezando en el polideportivo del pueblo pero sí a 50 grados trabajando en los invernaderos del campo". En alusión a la dependencia que tiene la localidad de la mano de obra extranjera para su motor económico más básico y elemental, la agricultura. Una situación que recuerda en gran medida a la realidad en otra localidad murciana acosada por el racismo, Torre Pacheco.

Cabe recordar que la propia ministra de Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, también dejó claro ayer que la economía de Jumilla "colapsaría" sin los migrantes, un verbo no empleado a la ligera si se tiene en cuenta que representan el 20% de las afiliaciones a la Seguridad Social. Incluso la Conferencia Episcopal Española salió ayer a criticar dicho acuerdo, en un simbólico tirón de orejas a los partidos conservadores.