Se come un bocadillo de jamón en Marruecos y lanza esta difundida reflexión tras lo que le ocurre

El usuario de TikTok @fabricatusueno ha lanzado una reflexión que se está difundiendo a toda velocidad en esa red social tras comprobar lo que le ha pasado al subir un vídeo en el que aparecía comiéndose un bocadillo de jamón en Marruecos.

"Subí un vídeo comiéndome un bocadillo de jamón ibérico en Marruecos y esto fue lo que pasó: no recibí ni una sola crítica de ningún marroquí ni ningún musulmán. Pero sí recibí un montón de comentarios como estos", asegura.

Entre esas reacciones se pueden leer algunas como: "Te deseo mucha suerte, la vas a necesitar", "como te vean comer jamón de apedrean" o "¿en serio no había más sitios?".

"Si algo me ha quedado claro es que somos seres completamente ignorantes. Pero no os preocupéis, es entendible. Yo hace tres, cuatro, cinco meses, antes de venir a Marruecos, pensaba exactamente igual. Decía: 'qué voy a ver en Marruecos", cuenta.

"Y, sinceramente, lo que más me ha sorprendido es el respeto. Como habéis visto, me he comido un bocadillo de jamón ibérico y ni un solo comentario malo. Les da completamente igual. Es que ellos respetan nuestra cultura siempre y cuando no te metas con la suya, que es como creo que debería ser con todo el mundo", insiste.

En los comentarios, una usuaria avisa: "El día que los españoles se enteren que nos da igual el jamón y que hay marroquís no musulmanes que lo comen van a flipar".

Otro agrega: "Estuve en Marruecos y Túnez y lo que vi era increíble, personas!!! Que buscan lo mismo que nosotros, una vida tranquila con los suyos!!!! Flipante!! No?? (Nótese la ironía)".