Se monta un intenso debate con lo que le ha pasado a un cliente tras pedir un café en un bar

Montaje de una foto de un café con el pantallazo de la reseña de Soy Camarero.

El debate sobre qué hacer a la hora de pedir un café u otra bebida y que este se le caiga al cliente antes de consumirlo es algo que se ha visto incentivado en las últimas horas después de que se compartiera la reseña que había dejado un cliente al que precisamente le había pasado esta situación.

Ha sido la cuenta especializada en la hostelería Soy Camarero la que ha compartido esta reseña en su perfil de X, donde tiene más de 160.000 seguidores, y ha sido la que ha fomentado ese intercambio de opiniones.

En esa reseña se puede leer como le ponía una estrella al local y le hacía la siguiente valoración: "Esta tarde he ido a tomar café con mis padres y a mi padre se le ha derramado el café sin querer. El chico, en principio atento al ir a recogerlo".

"Pero al ir a pagar se lo ha cobrado. No es por el precio del café, que no va a ningún lado, pero me ha parecido un detalle feo. En la vida me han cobrado por una bebida derramada", ha proseguido.

Finalmente ha terminado la reseña de esta forma: "Sigue así, lo mismo un día te haces rico cobrando bebidas no consumidas. Por la zona vamos cuando vamos al centro de salud, pero vamos que no volveremos".

Una gran repercusión

El mensaje publicado por Soy Camarero ha generado más de 1.000 me gusta, ha sido visto casi medio millón de veces y ha obtenido respuestas de todo tipo.