Se muda a Alemania, aparca la bici en la calle y llama la atención la carta que le dejan pegada

La profesora de español y usuaria de TikTok @sarubouh vive actualmente en Alemania y ha contado una anécdota vivida hace poco a raíz del simple hecho de estacionar su bicicleta en un aparcamiento que había en una plaza.

"Me han dejado una nota en la bici, estoy intentando tomar las costumbres locales y voy en ella a todas partes, vivo en un pueblo chiquito y justo enfrente de mi casa hay una plaza y unos 30 aparcamientos de bicis", ha expresado al principio del vídeo, que ha acumulado más de 50.000 'me gusta'.

Ella pensó que eran aparcamientos públicos porque siempre solía ver unas 10 o 15 bicicletas aparcadas. Sin embargo, le pegaron una carta en la bicicleta indicándole que en realidad era una zona privada de un banco muy importante de Alemania.

"El aparcamiento es exclusivo para nuestros clientes y trabajadores, el uso permanente del aparcamiento no está permitivo, por favor, búsquese otro lugar para aparcar su bici", rezaba la carta. Entonces, Sara ha respondido que no había ningún cartel o indicación que aclarase que el aparcamiento pertenecía al banco, ahí el debate.

"No me estoy quejando, tienen todo el derecho, me ha hecho gracia que lo han escrito a ordenador, lo han impreso y metido en un plastiquito para que no haya lugar a dudas de que era para mí"; ha rematado.