Se habla mucho de Borja Iglesias pero ojo al gesto de Víctor Muñoz cuando le pasa Trump por delante: "Temía por su vida"

España es campeona del mundo. Millones de personas salieron en la noche del domingo a celebrar por las calles del país en un acontecimiento histórico que recuerda a lo vivido en el año 2010.

Muchos de los que vivieron ese primer Mundial no esperaban que 16 años después España volviese a levantar uno de los trofeos más bonitos de la historia del deporte. Y lo hizo a lo grande, ganando a la Argentina de Leo Messi en un encuentro que acabó 1-0 pero que pudo haber terminado 4-0.

A la emoción de ganar el torneo se sumaba el aliciente de ver a Donald Trump dar la copa y las medallas a los jugadores de la Selección Española y el momento no decepcionó porque pasó de todo.

Borja Iglesias fue uno de los protagonistas de ese momento ya que le dio la mano con desgana al presidente norteamericano. Mikel Merino no se quedó atrás y le bailó en la cara y, aunque pasó desapercibido, Víctor Muñoz también dejó un gesto de lo más comentado, sobre todo para cuentas extranjeras.

Al jugador del Liverpool —recién fichado de Osasuna— le cambió la cara cuando Donald Trump le pasó por delante. Esto sucedió momentos después de que Rodri, capitán del equipo, lo apartase del centro del escenario para poder alzar la copa ya que el dirigente norteamericano no se quitó de en medio.

"Muñoz desconcertado por Trump", dice una cuenta en inglés que ha logrado más de 22.000 'me gusta' en muy pocas horas. "Temía por su vida", señalaba otra persona en tono de broma.

La presencia de Trump en el partido trastocó el protocolo. Por ejemplo, los reyes de España y Pedro Sánchez vieron el partido detrás de un cristal de considerable grosor por seguridad y para evitar posibles ataques contra el dirigente de Estados Unidos.

Aquí otro momento donde se aprecia mejor: