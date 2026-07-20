Sergio Ramos protagoniza la escena más comentada del gol del Ferrán Torres: su reacción está arrasando 

España es campeona del mundo por segunda vez en su historia. La selección dirigida por Luis de la Fuente ganó a Argentina este domingo gracias a un solitario gol de Ferrán Torres en la prórroga en un partido tenso y duro pero que tuvo siempre un claro dominio español.

A la cita acudieron multitud de rostros conocidos de España. El actor Javier Bardem no quiso perderse el partido, igual que tampoco los tenistas Carlos Alcaraz o Rafa Jodar. Además, también estuvieron en el estadio algunos de los jugadores que ganaron el Mundial en 2010.

Por ejemplo, se pudo ver en un palco a exfutbolistas como Xavi Hernández, Andrés Iniesta, Iker Casillas, Sergio Ramos, David Villa, Fernando Llorente, Jesús Navas o Carles Puyol. Junto a ellos también estaban otros exjugadores como Michel Salgado, Fernando Hierro, Emilio Butragueño, así como el exdelantero del Barsa Robert Lewandowski.

Las cámaras no perdieron ojo de todo lo que hacían los héroes de la primera estrella y grabaron todos los momentos, como la expulsión de Enzo Fernández y, por supuesto, el gol histórico de Ferrán Torres.

De todos esos exjugadores fue Ramos el que protagonizó una escena curiosa en la celebración de ese gol. El excentral sevillano se encontraba en el interior del palco en el momento del gol y, tal y como se puede ver en las imágenes, al darse cuenta que había marcado España sale por la puerta corriendo para celebrar junto al resto de sus excompañeros, algo que ha llamado mucho la atención en las redes sociales.

Además, la gente también se ha fijado en que el delantero polaco Lewandowski celebró el gol de Ferrán. "Este vídeo jajaja. Que hacía Lewandowski celebrando jajajaj y Ramos apareciendo corriendo por la puerta porque se lo había perdido", ha escrito un tuitero cuyo mensaje lleva más de 6.000 me gusta.