Susanna Griso se revuelve contra Marc Giró tras sugerir que hubiera sido una buena política: "Que se lo haga mirar"

Marc Giró prepara su desembarco en laSexta. Este domingo, el presentador catalán fue el invitado de Jordi Évole, con quien hizo un repaso a su trayectoria profesional, además de tocar temas de actualidad en Lo de Évole.

Durante un tramo de la entrevista, Giró se refirió a las "presentadoras de las mañanas" indirectamente al hablar sobre Esperanza Aguirre, a la que comparó con Isabel Díaz Ayuso.

Para el flamante fichaje de Atresmedia, ambas habrían podido ser "grandes presentadoras de televisión de magacín de mañana". "Creo que serían más felices dedicándose al mundo del espectáculo y no al de la política", apostilló el catalán.

"Igual es que las presentadoras de los magacines de mañana podrían haber sido grandes políticas", sugirió Jordi Évole, refiriéndose sin nombrarlas a Susanna Griso o Ana Rosa Quintana. "Probablemente, pues mira, no te digo yo que no", confirmó Giró.

"Con cariño, Marc..."

Las declaraciones del presentador catalán han llegado este lunes hasta Espejo Público. El programa de Antena 3 ha comentado las palabras de Giró: "Ayer también habló de ti (Giró), precisamente así lo interpretamos nosotros. Por una parte, habló de las políticas y, por otra, también de las presentadoras y viceversa. Pero fíjate en la comparación".

Tras ver las imágenes, Susanna Griso ha sido muy clara: "Primero, yo no creo que este sea un programa de espectáculo, es un programa informativo. Si a Marc Giró le gusta Esperanza Aguirre más que una servidora, porque no quiero hablar de otras presentadoras, que se lo haga mirar".

Seguidamente, Susanna Griso ha asegurado que su función no es aspirar "a ser política ni a dedicarme a la política". En esta línea, y visiblemente molesta, la presentadora de Antena 3 ha dicho que lo que ella hace "es un análisis bastante más crítico del que puede hacer él con Begoña Gómez".

Con estas palabras ha contestado al presentador catalán, mandándole instantes después un mensaje para rebajar la tensión. "Con cariño, Marc, que tú sabes que empezaste en este programa y fue tu primera experiencia televisiva... y feliz de habértela dado", ha zanjado la presentadora de Antena 3.