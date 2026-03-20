¿Tiene Trump un plan en la guerra con Irán? Guillermo Fesser explica por qué no lo parece

El reconocido periodista y corresponsal en EEUU, Guillermo Fesser, ha participado en el programa nocturno El Intermedio, de La Sexta, para hablar de lo que está en boca de todos: la guerra de EEUU e Israel con Irán. Este conflicto internacional se ha trasladado a muchos ámbitos por las consecuencias económicas que ha tenido en el resto de países que nada tienen que ver.

Ese intercambio de ataques se ha notado, y mucho, en la economía mundial. La subida del precio del gas y del barril de petróleo empieza a asfixiar. Mientras tanto, Trump alardea de poder hacer lo que quiera mientras se queja de la falta de apoyo de la alianza atlántica. Por si fuera poco, también habló sobre por qué el primer ataque de todos fue sorpresa.

Si hay algo que ha repetido varias veces el mandatario estadounidense es que la guerra terminará cuando él lo decida. No ha dudado en mantenerse firme y confiado de él tener la sartén por el mango. Pero hay una pregunta que se ha puesto sobre la mesa: ¿Tiene Trump un plan para la guerra en Irán?

Promesas de dinero... pero luego piden más

El corresponsal ha explicado por qué parece que Trump no tiene un plan con la guerra contra Irán en una intervención de más de dos minutos. Primero ha hablado sobre el coste: "18.000 millones de dólares desde el primer día de la guerra. Date cuenta de que este señor ha prometido que iban a ser multimillonarios todos los americanos".

"Que no podían llamar de dinero, que no le iba na caber en la nevera... Y resulta que llevan 18.000 millones y ha tenido el morro, este matón que ha puesto a un tertuliano de televisión de medio pelo, que ha puesto al frente del ejército de EEUU, 2.800.000 soldados mandados por este Pete Hegseth, que es un iluminado", ha relatado.

Define a Hegseth como un "ultracristiano que va de que pide a los americanos que todos, por favor, se arrodillen al menos una vez al día a pedirle a Jesucristo que ayude a los soldados americanos en esta misión de paz mundial y este tío ha pedido 200.000 millones más al Congreso".

¿Tiene Trump un plan?

A pesar de estas promesas, Fesser pone sobre la mesa el dinero que se han gastado a pesar de que digan que tienen armas y que son el ejército más poderoso del mundo, pide hacer las cuentas: "Han tirado casi 400 tomahawks a 3 millones y medios cada uno. Cada dron que les manda Irán, que a Irán le vale 20.000 dólares, a ellos les cuesta entre un millón y medio y cinco millones el misil que tienen que hacer para detenerlos".

Esa es la prueba de que no tienen "absolutamente ningún plan". "No se han dado cuenta de que no solamente al cerrar el estrecho de Ormuz, no solamente cierras el petróleo, cierras los derivados del petróleo, entre ellos el azufre. ¿Para qué vale? Para hacer ácido sulfúrico, para extraer el cobre y el cobalto que necesita EEUU para hacer los misiles", ha explicado.

Y el mundo, "patas arriba": "Están destruyendo los recursos y les va a costar el doble de caro hacer otra vez el armamento. Es un lío que no saben dónde se han mtido".