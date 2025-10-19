Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
Todo el mundo está flipando con la respuesta de Trump a las multitudinarias protestas de 'No Kings'
Todo el mundo está flipando con la respuesta de Trump a las multitudinarias protestas de 'No Kings'

El presidente de EEUU ha publicado un vídeo realizado con IA en el que aparece coronado como un rey, pilotando un caza y lanzando lo que parecen excrementos. 

Una persona sostiene una pancarta con la imagen del presidente estadounidense, Donald Trump, durante las protestas "No Kings" en el centro de Chicago, EEUU, este sábado.EFE/EPA/CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH

Hasta siete millones de personas, según los organizadores, inundaron este sábado las calles de más de 2.500 ciudades de Estados Unidos para protestar contra la deriva autoritaria del gobierno de Donald Trump. Como respuesta, el presidente estadounidense ha publicado un vídeo que está dando mucho que hablar. 

Trump ha compartido un vídeo realizado con inteligencia artificial (IA) en Truth Social que le muestra coronado como un rey, pilotando un caza y lanzando lo que parecen excrementos sobre los manifestantantes. 

Trump también ha compartido otro breve vídeo generado por IA en el que se pone una corona de rey, a modo de investidura, al tiempo que viste un manto de coronación y desempuña una espada. En segundo plano aparecen varias personas, entre ellas la expresidenta demócrata de la Cámara de Representantes Nancy Pelosi.

El presidente no ha realizado otros comentarios públicos sobre las manifestaciones de 'No Kings', un lema que hace referencia, como explica EFE, "a la percepción de que el presidente actúa como un monarca y recuerda que Estados Unidos se fundó en 1776 sobre el rechazo al poder absoluto de un soberano".

Tras la publicación del presidente estadounidense el mundo entero ha reaccionado atónito. Una de las reacciones más sonadas ha sido la de la demócrata Hillary Clinton, ex primera dama y candidata presidencial de su partido en las elecciones de 2016, que perdió ante Donald Trump. "Definitivamente no está enojado porque 7 millones de estadounidenses salieron a protestar contra él ayer...", ha sentenciado. 

