Trump suelta un inesperado comentario sobre el "magnífico" discurso de Carlos III y sorprende a todos

Carlos III y Donald Trump bromeando en el Despacho Oval durante la visita de Estado de Carlos III a Estados Unidos

Ni el protocolo, ni la cena de gala, ni siquiera el histórico discurso en el Congreso. El momento más comentado de la visita de Estado del rey Carlos III a Estados Unidos ha sido una frase de Donald Trump que nadie esperaba.

"Dio un discurso magnífico. Me dio mucha envidia", soltó el presidente ante los medios en pleno recibimiento oficial en la Casa Blanca, dejando una imagen poco habitual: la de Trump reconociendo admiración… y algo más.

Un elogio que rompe el guion

El comentario llegó durante el saludo junto a Melania Trump y la reina Camila. En medio de las cámaras y las formalidades, el presidente señaló al monarca británico y lanzó un elogio directo que rápidamente se convirtió en el titular del día.

No es frecuente ver a Trump situarse en un segundo plano, y menos aún hablar de "envidia" en público. Por eso, la frase no tardó en viralizarse.

El discurso que ha provocado la reacción

La confesión del presidente llega tras la intervención de Carlos III en el Congreso de Estados Unidos, un momento histórico que no se producía desde 1991, cuando habló Isabel II.

El rey aprovechó su discurso para lanzar un mensaje de reconciliación entre ambos países y subrayar la fortaleza de su relación: "una historia de reconciliación, renovación y una asociación extraordinaria".

También defendió el papel de la OTAN, en un contexto en el que Trump ha llegado a cuestionar su continuidad.

Del protocolo al momento viral

Más allá del contenido político, lo que ha quedado es el contraste entre ambos estilos. Por un lado, el tono institucional del monarca; por otro, la espontaneidad de Trump.

Ese choque ha convertido la escena en uno de los momentos más compartidos de la jornada, especialmente en redes sociales, donde muchos han destacado lo inusual del comentario.

Una visita con mensaje… y titulares

El encuentro entre Trump y Carlos III forma parte de una visita de Estado destinada a reforzar los lazos entre Washington y Londres, en un contexto de tensiones recientes.

Tras el recibimiento, ambos mantuvieron una breve conversación antes de continuar con la agenda, que culmina con una cena de gala en la Casa Blanca.

Entre discursos, gestos diplomáticos y protocolo, hay una frase que se ha impuesto sobre todas:

"Me dio mucha envidia".

Y viniendo de Trump, eso lo dice todo.