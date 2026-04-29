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El Senado de EE.UU. vuelve a blindar a Trump: fracasa el intento de frenar una posible acción militar sobre Cuba
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El Senado de EE.UU. vuelve a blindar a Trump: fracasa el intento de frenar una posible acción militar sobre Cuba

Los demócratas lo intentan… pero los republicanos cierran filas.

Israel Molina Gómez
Israel Molina Gómez
Imagen de archivo de un buque carguero entrando a puerto de La Habana (Cuba).
Imagen de archivo de un buque carguero entrando a puerto de La Habana (Cuba).John Elk III via Getty Images

Nuevo pulso en Washington… y mismo resultado. El Senado de Estados Unidos ha vuelto a rechazar un intento de los demócratas de limitar el poder de Donald Trump para actuar militarmente, esta vez con Cuba en el punto de mira.

La votación, que terminó con 51 votos en contra y 47 a favor, refleja una división casi total por bloques. Los republicanos votaron en masa para frenar la iniciativa, aunque hubo dos excepciones llamativas: Susan Collins y Rand Paul, que se alinearon con los demócratas.

El miedo de fondo: que "Cuba sea la siguiente"

El debate no surge de la nada. En los últimos meses, Trump ha intensificado la presión sobre la isla con medidas como el bloqueo energético y declaraciones que han encendido todas las alarmas.

De hecho, el propio presidente ha llegado a insinuar que "Cuba es la siguiente", en línea con su estrategia en otros escenarios como Irán o Venezuela.

Para los demócratas, el riesgo es claro: que el presidente pueda iniciar acciones sin pasar por el Congreso. "Si alguien hiciera a Estados Unidos lo que estamos haciendo a Cuba, lo consideraríamos un acto de guerra", llegó a advertir el senador Tim Kaine durante el debate.

Una batalla que se repite… y siempre cae del mismo lado

Lo ocurrido con Cuba no es un caso aislado. En las últimas semanas, los demócratas han intentado en varias ocasiones recortar los poderes de guerra de Trump, especialmente en relación con Irán.

El resultado ha sido siempre el mismo: derrota en el Senado.

El patrón se repite: resoluciones impulsadas por los demócratas, apoyo casi total de los republicanos al presidente y alguna fuga puntual en ambos lados. Pero insuficiente para cambiar el resultado.

Desde el lado republicano, el argumento es claro: no hay intervención militar directa en Cuba que justifique limitar al presidente.

Algunos senadores consideran que estas iniciativas son más un movimiento político que una necesidad real, y defienden que Trump actúa dentro de sus competencias como comandante en jefe.

La Casa Blanca, por su parte, sostiene que sus acciones -como el bloqueo- están justificadas y forman parte de su estrategia para presionar al Gobierno de Miguel Díaz-Canel.

Un conflicto que va más allá de Cuba

Más allá del caso concreto, el debate vuelve a poner sobre la mesa una cuestión clave en la política estadounidense: ¿hasta dónde llega el poder del presidente para iniciar acciones militares sin el visto bueno del Congreso?

La Constitución otorga al Congreso la potestad de declarar la guerra, pero en la práctica los presidentes han ampliado su margen de actuación, especialmente en conflictos “limitados” o indirectos.

La sensación en Washington

Mientras las negociaciones con Irán siguen bloqueadas y la tensión internacional no baja, el mensaje que deja esta votación es claro: el Congreso, al menos por ahora, no está dispuesto a frenar a Trump.

Y eso alimenta una pregunta que sobrevuela Washington: si ya ha pasado en Irán… ¿qué pasará si el foco se desplaza definitivamente a Cuba?

Israel Molina Gómez
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Soy redactor de actualidad en El HuffPost España. Mi objetivo es que no te pierdas nada, sea la hora que sea, estés despierto o dormido.

 

Sobre qué temas escribo

Convivo con personajes tan dispares como Donald Trump, Gabriel Rufián o cualquiera que sea noticia. Intento estar a todo lo que sale, desde los temas más actuales hasta otros más atemporales.

 

Lo hago desde una perspectiva informativa, sin perder esa mirada crítica con la que aportar algo diferente a lo habitual.

 

Sociedad, cultura, política, economía... Cualquier tema es bienvenido para dar un enfoque nuevo a temas de actualidad, que afectan a todos

 

Mi trayectoria

Creo que soy periodista desde que nací, o eso dice mi madre. Desde ese momento hasta ahora han pasado muchas cosas. Soy de Azuébar, un pueblecito de apenas 300 personas del interior de Castellón y, aunque estudié, entre en mi querida ‘terreta’ (Grado en Periodismo por la Universitat Jaume I) y Salamanca (Máster en Comunicación e Información Deportiva por la Universidad Pontificia de Salamanca), aprendí la profesión en la Agencia EFE, donde cubrí los Juegos de Río 2016, los de Tokio 2020, los de París 2024, así como también los Juegos Olímpicos de Invierno de Pieongchang 2018 y de Pekín 2022. Además, cubrí los Mundiales de fútbol de Rusia 2018 y Qatar 2022.

 

Por otra parte, abrí una extensa etapa como autónomo en la que he colaborado con ‘El Independiente’, el ‘Playas de Castellón, la ‘Revista Volata’, ‘Súper Deporte’, ‘Yo Soy Noticia’ o ‘Ciclo 21’, antes de aterrizar en el Huffington Post. 

 

Si alguna vez me necesitas y no me encuentras, búscame en una pista de tenis. Te puedo recomendar la mejor novela negra de cada país y hablar durante horas del cine de los 80 y 90. Ah, por cierto, acierto todas las preguntas naranjas del Trivial. 

 

 

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