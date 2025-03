Un abogado laboralista se pronuncia rotundo en el caso del trabajador de Mercadona despedido por unos cruasanes

El abogado laboralista Ignacio de la Calzada, más conocido en TikTok como 'un tío legal', se ha pronunciado de forma tajante sobre el despido de un empleado de Mercadona por comerse unos cruasanes sin pagarlos.

El Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha ha declarado procedente el despido del trabajador, que hacía sus labores en un supermercado de Illescas (Toledo), tras descubrirse lo que hacía después de instalar cámaras de videovigilancia en el almacén.

Esas cámaras se pusieron ahí precisamente porque un encargado comenzó a sospechar de que alguien consumía productos sin pagarlos. En febrero de ese año, el trabajador cogió una bolsa de cruasanes rellenos de chocolate que se encontraba encima de un palé, la abrió y sacó una bolsa que contenía un cruasán individual y se lo comió, lo que repitió en otras dos ocasiones, guardando la bolsa después en lo alto de uno de los palés que hay en el almacén.

Posteriormente, el hombre repitió el hecho varias veces y en una ocasión hizo lo mismo con un paquete de galletas 'cookies' de chocolate, que tampoco abonó, del que extrajo una.

Ignacio de la Calzada destaca que el empleado en cuestión llevaba desde 2019 en la empresa y tenía muy buena valoración. "Lo que pasaba es que no abonaba los productos. De esto se entera la empresa y procede a hacer un despido disciplinario. Y me dirás: Nacho, ¿por cuestión de céntimos te pueden despedir? Pues sí".

El experto subraya que "no importa el dinero, no importa la cuantía económica de lo sustraído porque estamos hablando de algo que se ha sustraído básicamente, sino por la clara conducta de la transgresión de la buena fe contractual".

El abogado incide en que en "esta conducta no importa la graduación, no importa la cuantía, sino lo que importa son los hechos": "Este tipo de conductas no admiten proporcionalidad ni graduación. Si tú sustraes, hurtas, algo que valga un céntimo, por muy poco que valga o 10.000 euros, al final el hecho es el mismo. Has abusado de la confianza. Con lo que una empresa no tiene o no puede confiar en ti y el despido normalmente suele ser declarado procedente, como en este caso".

"Esto es válido tanto para autoconsumos como por ejemplo material de oficina o incluso en algunos supermercados los descuentos de los clientes, que muchas veces se los quedaban los cajeros. En esto ha existido bastante jurisprudencia que ha determinado la procedencia de este tipo de despidos en los que los clientes compraban, se aplicaban unos descuentos y lo que hacía el cajero era quedárselos para él o incluso pasar su propia tarjeta", explica.

Por eso, el abogado pide "mucho ojo" porque "muchas veces algo tan sencillo como un cruasán puede costarte el trabajo".