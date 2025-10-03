Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
Un alumno se acuerda de su profesora 16 años después y le manda un correo para enmarcarlo y exponerlo
Virales

Virales

"Por esto merece la pena seguir. Compensa todo lo demás".

Rodrigo Carretero
El mensaje de @IVivasTeson con el correo de su alumno.X / @IVivasTeson

Hay pocas cosas más reconfortantes para un profesor que dejar buena huella en sus alumnos y que estos todavía recuerden, mucho tiempo después, a ese maestro que tanto les enseñó.

En ocasiones, aquellos antiguos alumnos se atreven a dar el paso y contactan con sus viejos profesores para agradecerles sus enseñanzas. Y estos se llenan de orgullo y de satisfacción. Es precisamente eso lo que le ha ocurrido a Inmaculada Vivas Tesón, catedrática de Derecho Civil en la Universidad de Sevilla, que ha compartido en sus redes sociales el emocionante correo que le ha mandado una persona a la que dio clase hace casi dos décadas.

"Un alumno mío, 16 años después, me manda un correo para decirme, nada más y nada menos, que esto. No puedo dejar de llorar, leer, releer y seguir llorando de felicidad", ha escrito junto al correo.

En el texto, ese alumno dice: "Hoy, un día como otro cualquiera, me he acordado de usted, pues aún hoy recuerdo con mucha nitidez gran parte de los contenidos que vimos en clase -algo impensable para la mayoría de las asignaturas, especialmente 16 años después".

"La rigurosidad envuelta en empatía con que nos compartía su conocimiento y, en general, su valor como persona digna de ejemplo a seguir. Una profesora cercana y amable que no dudaba en bromear en mitad de una compleja explicación a pesar de su respetada posición académica e indudable dominio del asunto que trataba con adolescentes de 18 años", señala ese exalumno.

"La humildad mezclada con excelencia es probablemente una de las mayores virtudes que admiro en los demás", prosigue antes de subrayar: "En definitiva, que sepa que este hombre de 34 años mantiene intacta su admiración por su labor docente y el agradecimiento por todo lo aprendido en sus clases, tal y como aquel adolescente de 18 años se lo agradeció al término del cuatrimestre".

"Espero que toda su vida académica y profesional haya ido bien y le deseo lo mejor para los años venideros. Un fuerte abrazo", remata. 

"Por esto merece la pena seguir. Compensa todo lo demás", ha subrayado la profesora en respuesta a uno de los comentarios que ha provocado la publicación. 

Soy subdirector en El HuffPost España. Junto a todo el equipo, trato de que el medio conserve la esencia que le caracteriza desde su fundación: escuchar a la gente, no importa desde donde nos lea, apostando siempre por nuevos formatos y por el contenido que demanda la calle, tratado siempre con la máxima rigurosidad.

 

Sobre qué temas escribo

Me centro en virales, cultura digital y tendencias sociales, con especial atención a cómo ciertos fenómenos aparentemente ligeros abren la puerta a debates más profundos. Por ejemplo, el reportaje con el que se dio a conocer Alfredo Corell: “La charla de un profesor de universidad que puso en pie a todo un auditorio”. En aquella época, Corell era un desconocido para el gran público, pero a partir de ese artículo, que tuvo cientos de miles de lectores, su popularidad fue creciendo hasta convertirse en uno de los científicos más respetados de España, con galardones como el I Premio CSIC-Fundación BBVA de Comunicación Científica.

 

Mi trayectoria

Nací en Valladolid, estudié Periodismo en la Universidad de esa misma ciudad y fui becario en 'El Día de Valladolid'. Luego dejé mi tierra para cursar el Máster de Periodismo de la Universidad Autónoma de Madrid y trabajé un año en 'El País' antes de entrar a formar parte en 2012 del equipo de 'El HuffPost España'. Aquí he sido redactor de hard news, responsable de fin de semana, jefe de la sección de virales y, ahora, subdirector. Entre medias, durante un año fui jefe de redes sociales y multidistribución de contenidos en 'Los40'.

 

Una de mis aficiones es escribir ficción y he sido finalista en dos concursos literarios: el I Concurso de Microrrelatos 5’ y el Premio Internacional de Microtextos Garzón Céspedes.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 

 