Un alumno se acuerda de su profesora 16 años después y le manda un correo para enmarcarlo y exponerlo 

Hay pocas cosas más reconfortantes para un profesor que dejar buena huella en sus alumnos y que estos todavía recuerden, mucho tiempo después, a ese maestro que tanto les enseñó.

En ocasiones, aquellos antiguos alumnos se atreven a dar el paso y contactan con sus viejos profesores para agradecerles sus enseñanzas. Y estos se llenan de orgullo y de satisfacción. Es precisamente eso lo que le ha ocurrido a Inmaculada Vivas Tesón, catedrática de Derecho Civil en la Universidad de Sevilla, que ha compartido en sus redes sociales el emocionante correo que le ha mandado una persona a la que dio clase hace casi dos décadas.

"Un alumno mío, 16 años después, me manda un correo para decirme, nada más y nada menos, que esto. No puedo dejar de llorar, leer, releer y seguir llorando de felicidad", ha escrito junto al correo.

En el texto, ese alumno dice: "Hoy, un día como otro cualquiera, me he acordado de usted, pues aún hoy recuerdo con mucha nitidez gran parte de los contenidos que vimos en clase -algo impensable para la mayoría de las asignaturas, especialmente 16 años después".

"La rigurosidad envuelta en empatía con que nos compartía su conocimiento y, en general, su valor como persona digna de ejemplo a seguir. Una profesora cercana y amable que no dudaba en bromear en mitad de una compleja explicación a pesar de su respetada posición académica e indudable dominio del asunto que trataba con adolescentes de 18 años", señala ese exalumno.

"La humildad mezclada con excelencia es probablemente una de las mayores virtudes que admiro en los demás", prosigue antes de subrayar: "En definitiva, que sepa que este hombre de 34 años mantiene intacta su admiración por su labor docente y el agradecimiento por todo lo aprendido en sus clases, tal y como aquel adolescente de 18 años se lo agradeció al término del cuatrimestre".

"Espero que toda su vida académica y profesional haya ido bien y le deseo lo mejor para los años venideros. Un fuerte abrazo", remata.

"Por esto merece la pena seguir. Compensa todo lo demás", ha subrayado la profesora en respuesta a uno de los comentarios que ha provocado la publicación.