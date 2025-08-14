Un antiguo Consejero de Medio Ambiente arrasa por lo que dice de los incendios y señala al PP: "Se burlan"

El fuego ha devorado ya más de 50.000 hectáreas del territorio español y son ya dos voluntarios que han fallecido a causa de las llamas, que siguen avanzando en León, Zamora, Ourense y Extremadura, provocando tanto desalojos de miles de personas como confinamientos.

Tras haberse recuperado el AVE que iba desde Madrid a Galicia, nuevamente ha quedado interrumpido tras reanudarse el incendio. Uno de los temas más comentados ha sido el papel de los políticos en esta categoría de catástrofes, sobre todo después de la pandemia del COVID o la DANA.

Manuel Pezzi, antiguo Consejero de Medio Ambiente en Andalucía, ha dejado una de las opiniones más extensas y contundentes acerca de estos incendios, sobre todo de la opinión de la gestión del Partido Popular a lo largo de los años.

"Reestructuré el dispositivo de lucha contra incendios, INFOCA, dotándolo de más recursos personales y de medios, sabiendo que el cambio climático nos iba a poner las cosas duras, cada año más", ha avisado al principio del tuit de X, que ha acumulado casi 1.000 'me gusta' en menos de 12 horas (y subiendo).

Pasando al ataque, pone en entredicho a los populares: "Llega el PP de Bonilla, de Feijóo, Ayuso, Mañueco, Rueda, Mazón... Y se ríen y burlan de los científicos y de sus previsiones".

"Indignante la poca vergüenza que manejan"

El actual vicepresidente de la Fundación Andalucía, Socialismo y Democracia ha razonado que "gastan menos de lo necesario en estas labores, con frecuencia ni lo que estaba presupuestado". Según ha añadido inmediatamente después, tampoco invierten en equipos, ni medios, ni en "dignificar las condiciones de los agentes y los bomberos forestales".

"Y cuando llegan los inevitables incendios, con altísimas temperaturas, se esconden y culpan al Gobierno de la nación, sabiendo que las competencias son exclusivas de las CC. AA.", ha defendido.

Ha rematado con una frase para leer en bucle: "Es indignante la poca vergüenza que manejan. Sí, para apagar incendios sirven también los impuestos y un sector público y con buenos medios".