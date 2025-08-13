Un bombero responde a las palabras de un consejero de Castilla y León: "De cemento armado la cara del tipo este"

El bombero y técnico de emergencias y protección civil Adrián, conocido en X con el usuario @BB3Adri, ha cargado contra el consejero de Medio Ambiente de Castilla y León, Juan Carlos Suárez-Quiñones por la rueda de prensa que dio a última hora de este martes para informar del fallecimiento de una persona por el incendio de León.

Un voluntario que colaboraba en el operativo de extinción del incendio forestal de Molezuelas de la Carballeda, declarado el domingo en Zamora pero que pasó este lunes a la provincia de León, falleció mientras realizaba labores de extinción en el municipio leonés de Nogarejas.

Así contó Suárez-Quiñones "el desgraciado fallecimiento de una persona": "Se trata de una persona que estaba integrada en el operativo, que había aportado medios al operativo junto con otra, dos particulares y cuyos medios habían sido aceptados. Por lo tanto se integraron en el operativo y la directora de extinción del incendio le dio una tarea".

"La víctima participaba en el operativo junto con otra persona, que ha resultado herida con quemaduras, cuando dos lenguas de fuego que estaban en aquel momento se juntaron de forma sorpresiva y les atrapó el incendio", añadió el conejero de la Junta de Castilla y León.

Adrián se ha quejado con mucha dureza por la forma en la que había informado de la muerte de esta persona al considerarla que estaba en el operativo y no calificarla de voluntario.

"Hay que ser desgraciado para decir que formaba parte del operativo para no decir que era voluntario porque tienes el dispositivo hecho unos zorros, por no decir que es el peor de España, y necesitas siempre que te saque otros las castañas del fuego. De cemento armado la cara del tipo este", ha sentenciado.