Un británico prueba por primera vez la fabada y la describe con dos sinceros términos
Un británico prueba por primera vez la fabada y la describe con dos sinceros términos

"Son las cuatro en punto, estoy muerto de hambre".

Juan De Codina
El creador de contenido @eatlikegold come por primera vez la fabada asturiana.
El creador de contenido británico @eatlikegold, un amante de la comida, ha viajado hasta España y ha probado varios de los platos típicos y uno de ellos ha sido la fabada, la cual le ha dejado casi sin palabras, pero ha acabado dando una opinión.

"Son las cuatro en punto, estoy muerto de hambre y estamos buscando un famoso guiso local llamado fabada, todo está muy concurrido, pero parece que hemos encontrado una mesa", ha pronunciado al principio del vídeo, cuando estaba buscando un restaurante específico.

Ha destacado la manera en la que le han servido la sidra: "Fíjate como la sirven desde una gran altura, eso realza el sabor al añadir burbujas a la sidra". Sobre el pan que le han servido ha detallado que no está malo, pero le gusta más blando.

No se ha olvidado del ambiente. Por un lado, ha enseñado a una mujer que había ido a comer sola a comerse un plato de vieiras, mientras que, por otro, había un grupo de personas mirando un partido de fútbol.

"Soy un novato"

Llegado el momento en el que le han servido la fabada ha enseñado todos sus ingredientes: "Una variedad de alubias blancas grandes de España remojadas durante la noche, lacón, panceta o tocino, morcilla, chorizo, aceite de oliva, pimentón dulce, ajo y sal".

"Brian (su acompañante) lo ha probado antes y sabe cómo debe saber una buena fabada. Parece muy sustanciosa y carnosa y, por supuesto, lo importante son las alubias. Él ha dejado la carne para el final, mientras que yo, tonto de mí, que soy un novato, me he comido todo el plato", ha relatado.

La fabada le ha sabido "absolutamente increíble", destacando que el pimentón le da un toque final, la morcilla muy carnosa y ni siquiera ha necesitado de cuchillo para partir el trozo de cerdo. 

